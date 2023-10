Britney Spears și Justin Timberlake au fost cuplul despre care vorbea întreaga lume atunci când s-au întâlnit din 1999 până în 2002, iar două decenii mai târziu, cei doi sunt din nou pe prima pagină a ziarelor.

Cântăreața împărtășește o experiență dureroasă pe care a ținut-o secretă timp de 20 de ani. Cartea de memorii a lui Britney Spears, „The Woman in Me”, va fi lansată abia săptămâna viitoare, pe 24 octombrie, însă dezvăluirile din carte despre viața vedetei au fost deja făcute publice. Într-un pasaj recent dezvăluit din carte, Britney Spears scrie că a rămas însărcinată și urma să aibă un copil cu Justin Timberlake în timp ce formau un cuplu. Ea a făcut avort la îndemnul cântărețului, scrie ea, potrivit unui scurt citat publicat de People.

„A fost o surpriză, dar, pentru mine, nu a fost o tragedie. L-am iubit atât de mult pe Justin. Întotdeauna m-am așteptat să avem o familie împreună într-o zi. Doar că asta ar fi fost mult mai devreme decât anticipasem”, scrie Britney Spears, acum în vârstă de 41 de ani, despre sarcină în carte. „Dar Justin cu siguranță nu a fost fericit în legătură cu sarcina. A spus că nu eram pregătiți să avem un copil în viața noastră, că eram mult prea tineri.”

Ea scrie în carte: „Dacă ar fi fost lăsată doar la latitudinea mea, nu aș fi făcut-o niciodată. Și totuși, Justin era atât de sigur că nu vrea să fie tată”.

Britney Spears scrie despre experiența ei de a trece printr-un avort: „Până în ziua de azi, este unul dintre cele mai chinuitoare lucruri pe care le-am trăit în viața mea.”

Britney Spears are doi copii din căsnicia cu Kevin Federline

După ce Britney Spears și Justin Timberlake s-au despărțit în anul 2002, ea a devenit mamă, având doi băieți – Sean Preston, 18 ani, și Jayden James, 17 ani – cu cel de-al doilea soț al ei, Kevin Federline.

Cartea de memorii vine la aproape doi ani după ce cântăreața a fost eliberată de sub tutelă judiciară, care a fost în vigoare timp de 13 ani.

Fiii ei locuiesc în prezent în Hawaii cu Federline. Spears și Timberlake au început să se întâlnească când Spears avea 17 ani, iar Timberlake 18 ani.

Vanity Fair a contactat reprezentanții lui Spears și Timberlake pentru comentarii, precum și editorul The Woman in Me, Simon & Schusterm, însă aceștia nu au dat niciun răspuns până la această oră.

Britney Spears și Sam Asghari divorțează după 14 luni de căsnicie

Sam Asghari – un antrenor, model și actor care a apărut în emisiunile „Black Monday” și „Hacks” – a cerut-o în căsătorie pe Britney Spears în septembrie 2021, iar cuplul s-a căsătorit în iunie 2022. Înainte, cei doi se întâlniseră prima dată în urmă cu mai bine de cinci ani, după ce se cunoscuseră pe platoul de filmare al videoclipului din 2016 al lui Spears pentru „Slumber Party”, o piesă de pe albumul ei „Glory”.

„După cum toată lumea știe, Hesam și cu mine nu mai suntem împreună. 6 ani este o perioadă lungă de timp pentru a fi cu cineva, așa că sunt puțin șocată, dar…nu sunt aici pentru a explica de ce, pentru că, sincer, nu este treaba nimănui! Dar, sincer, nu mai puteam suporta durerea!!!”, a răbufnit Britney Spears în mediul online.

Când artista s-a logodit cu modelul, aceasta se afla încă sub tutelă. Cu toate acestea, ea era pe cale să se elibereze de aranjamentul legal cu ajutorul avocatului Mathew Rosengart și a lucrat cu succes pentru ca instanța să îl suspende pe tatăl ei, ceea ce a fost primul pas în eventuala încetare a tutelei.

Atunci când a depus mărturie spre sfârșitul celor 13 ani de tutelă, Britney Spears a împărtășit dorința ei de a se căsători cu Sam Asghari și de a avea mai mulți copii, dar a susținut că nu avea permisiunea de a face acest lucru, deoarece finanțele sale și, în esență, fiecare aspect al vieții sale erau controlate de tutorele ei, inclusiv de tatăl ei, Jamie Spears. „Aș vrea să evoluez și vreau să am parte de o afacere adevărată, vreau să mă pot căsători și să am un copil. Mi s-a spus că nu sunt capabilă să mă căsătoresc sau să am un copil”, a pledat Spears în fața judecătorului în iunie 2021.