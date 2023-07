Tafari Campbell fusese dat dispărut în apele Edgartown Great Pond duminică, după ce s-a dus să facă surfing.

„El a intrat în apă, a părut să lupte, scurt timp, pentru a rămâne la suprafaţă, după care s-a scufundat şi nu a mai reapărut. Alt surfer, care se afla pe lac împreună cu Campbell la acel moment, l-a văzut scufundându-se”, a transmis poliția.

Ulterior, la aproximativ 24 de ore de la dispariție, trupul neînsuflețit a fost găsit la o adâncime de 2,4 metri, la circa 30 de metri de mal.

Poliţia a folosit un sonar cu scanare laterală, pe o barcă, pentru a-l căuta, iar scafandri de la Unitatea de Recuperare Submarină a poliţiei au recuperat cadavrul, care se afla la aproximativ 30 de metri de mal, la o adâncime de aproximativ 2,5 metri.

Potrivit autorităților locale, la momentul morţii lui Campbell nici Barack Obama şi nici Michelle Obama nu se aflau la reşedinţă.

„Tafari a fost un membru iubit al familiei noastre. Când ne pregăteam să părăsim Casa Albă (n.r. – în 2017), l-am rugat pe Tafari să rămână cu noi, iar el a acceptat cu generozitate. De atunci face parte din vieţile noastre, iar inimile ne sunt frânte de plecarea sa”, au transmis Michelle și Barack Obama, într-un comunicat.

