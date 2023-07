LIVETEXT: „Marșul normalității” are loc acum în București. Zeci de persoane participă. Diseară, are loc și Bucharest Pride

13:05 - Acum 2 ore Oamenii se adună în Piața Victoriei pentru Marșul normalității

În jurul orei 13.00 aproximativ 30 de oameni sunt în Piața Victoriei. Sunt strânși în grupulețe și unii dintre ei poartă drapelul, iar alții au tricouri cu sigla Noua Dreaptă. Alții au pancarte pe care scrie „Strămoșii s-au jertfit pentru România Mare, nu pentru homosexualitate” sau „Avortul este crimă”.

La Marșul pentru normalitate, sunt oameni de toate vârstele, de la copii care au venit cu părinții lor, la adolescenți și oameni mai în vârstă.

„Am venit pentru susținerea familiei tradiționale care este atacată în ultimul timp de către diferite instituții, de mass-media în principal. Nu homosexualii sunt problema, cât este pretenția lor la a se numi căsătoriți într-un fel în care nu sunt”, a spus Alexandru, un elev de 16 ani, care a venit azi în Piața Victoriei cu un drapel în mână.

Înainte de a porni la marș, s-au strâns și alți protestatari, unii cu pancarte în engleză: „Lets make normality normal again (Haideți să facem normalitatea normală din nou)”. Altele au pe ele fețele unor persoane publice: „Sorana Cîrstea, respect” sau “Rușine, Cătălin Predoiu!”.

În fiecare an, în luna iulie, au loc în București evenimentul Pride și Marșul normalității. Marșul care celebrează vizibilitatea comunității LGBTQIA+ din România are în acest an tema „Visible love, visible families” („Iubire la vedere, familii la vedere”).

„Bucharest Pride 2023 este despre familie și despre dreptul de a avea o familie, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen”, așa este prezentat evenimentul de anul acesta.

Marșul Bucharest Pride este organizat de Asociația Accept România care a organizat evenimente dedicate comunității LGBTQIA+ din 21 iulie. Printre acestea s-au numărat seri de filme, consilieri psihologice sau expoziții. Seria evenimenelor se încheie cu marșul, prezent anul acesta și în alte orașe din țară precum Timișoara, Cluj-Napoca sau Oradea.

Tot pentru familie mărșăluiesc mai devreme și cei de la organizația Noua Dreaptă, dar cu o altă viziune: „pentru familia naturală, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, unica familie pe care o considerăm deplină și echilibrată încă de la întemeiere, fiind celula de bază a societății umane și căminul generațiilor viitoare”, după descrierea evenimentului de pe Facebook.

Organizatorii mai menționează că acest marș este organizat din 2005 „în sprijinul valorilor familiei”.

Programul Bucharest Pride 2023

„Sâmbătă, 29 iulie, colorăm Calea Victoriei în culorile iubirii”, scriu organizatorii în descrierea evenimentului Pride de pe Facebook.

Programul este următorul:

17.00 – 18.00 – Întâlnirea participanților pe Calea Victoriei (intersecție cu strada Gheorghe Manu și trotuarele adiacente Căii Victoriei)

18.00 – 19.30 – Marșul Bucharest Pride se desfășoară pe Calea Victoriei – Pod Națiunile Unite – bd. Națiunile Unite – traversare bd. Libertății – alveola Parc Izvor – Parc Izvor

19.30 – 22.00 – Finalul marșului Bucharest Pride în Parcul Izvor.

Ce trebuie să facă participanții în cazul unui incident violent

„În cazul în care în apropierea voastră există un incident violent, vă rugăm să vă îndepărtați, să faceți un cerc la distanță în jurul incidentului, să scandați FĂRĂ VIOLENȚĂ!. Păstrați-vă calmul, nu fugiți și anunțați imediat organizatorii și forțele de ordine prezente”, mai scriu organizatorii.

Pe pagina de Instagram Accept România, organizatorii au publicat și un ghid de siguranță pentru marș.

Traseul Marșului pentru normalitate

Marșul pentru normalitate începe la ora 13.00 din Piața Victoriei. De acolo se merge spre Piața Romană – Piața Universității – Piața Unirii și se încheie la Patriarhia Română. Marșul durează 5 ore, potrivit evenimentului de pe Facebook.

Evenimentul de pe Facebook este organizat de patru persoane fizice, dar pe pagina Marșul Normalității este precizat faptul că Asociația Noua Dreaptă îl organizează „împreunã cu asociații și activiști implicați în campania pentru DA la Referendumul din 6-7 Octombrie 2018”.

Pe profilul lui Aurel Pascu, unul dintre organizatori, sunt postate câteva dintre scandările care vor fi făcute azi: „Pentru homo-afecțiuni la spitalul de nebuni”, „În grădina Raiului doar Adam și Eva lui”, „Se va schimba climatul când va naște bărbatul”.