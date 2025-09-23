„Am rămas fără apă caldă șase luni”

Bărbatul și-a spus povestea într-o postare pe Reddit, unde a descris în detaliu prin ce trece.

„Am avut apă caldă 5 zile în ultimele 6 luni în Tei. Sunt la capătul răbdării. Restul timpului am făcut baie cu ibricul și ligheanul, ca în anii 80. Nu mai e nici absurd, e deja bătaie de joc”, a scris acesta.

Omul spune că, indiferent de explicațiile oficiale legate de rețeaua veche și de lucrările necesare, viața de zi cu zi a ajuns de nesuportat. „Nu mai am răbdare, simt că trăim într-un experiment social în care singurul lucru constant e bătaia de joc față de oamenii care plătesc taxe și facturi.”

„Sănătatea noastră e pusă în pericol”

Bucureșteanul susține că lipsa apei calde nu e doar un disconfort, ci și un risc real pentru sănătate, mai ales înainte de sezonul rece.

„Ne distrug sănătatea, ne omoară sistemul imunitar și ne îmbolnăvesc. Mi se pare ireal că trebuie să-mi sparg apartamentul și să-mi pun centrală doar ca să trăiesc în condiții normale. Nicușor Dan a spus că va rezolva problema apei calde, dar nu s-a rezolvat nimic. Un boiler nu am unde să montez, iar asta ar presupune spart pereți și tras țevi. Trăim în condiții de Evul Mediu”, a explicat acesta.

Revoltă și ironii pe internet

Povestea a stârnit reacții numeroase în mediul online. Mulți i-au dat dreptate și au povestit experiențe similare, alții i-au sugerat soluții temporare.

„În 6 luni, îmi făceam afacere și montam boilere la toți vecinii”, a scris un utilizator.

„Să stai 6 luni fără apă caldă din proprie voință mi se pare ceva de domeniul fantasticului. Îți pui un instant și ai scăpat”, a comentat altcineva.

Unii l-au criticat că nu a găsit o soluție, însă bărbatul a răspuns tranșant: „N-ar trebui să ridic niciun deget pentru niște lucruri fundamentale, care ar trebui asigurate de oraș. Asta e problema.”

O problemă veche, fără rezolvare

Primăria Capitalei a explicat în repetate rânduri că țevile vechi și lucrările de modernizare duc la oprirea apei calde. Totuși, pentru bucureșteni, explicațiile nu mai sunt suficiente, mai ales că promisiunea de rezolvare a fost făcută de fiecare primar în ultimii 30 de ani.

„E aceeași poezie de fiecare dată: țevi vechi, lucrări, avarii. Între timp, oamenii se spală la lighean și își pierd răbdarea”, spun locuitorii din zonele afectate.

Frustrarea e amplificată și de faptul că sezonul rece se apropie, iar mulți se tem că iarna îi va prinde nu doar fără apă caldă, ci și fără căldură. Chiar ieri, 22 septembrie, Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că urmează noi lucrări de reparații și modernizare la rețeaua termică, ce vor afecta peste 800 de blocuri din Capitală, în sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6, plus Spitalul Malaxa, unde nu va fi apă caldă până pe 26 septembrie.

