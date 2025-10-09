Cifra de afaceri la care a ajuns industria dezvoltatoare de jocuri video din România

Industria dezvoltatoare de jocuri video din România a ajuns la o cifră de afaceri de 343,16 milioane de euro, conform raportului realizat de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România).

Față de 2023, atunci când industria a înregistrat o cifră de afaceri de 317 milioane de euro, rezultatele din 2024 marchează o creștere cu aproape 8%. De asemenea, la nivel global, veniturile din industria jocurilor au fost de 187,7 miliarde de dolari.

98 de studiouri active în București

Industria de game development din România are 206 studiouri active, cea mai parte parte a acestora fiind în București, cu 98 de studiouri.

Totodată, conform unui calcul, studiourile locale au o cifră de afaceri de cel puțin 180 de milioane de euro.

Care sunt centrele regionale care urmează Capitala

Centrele regionale care urmează Bucureștiul sunt următoarele: Cluj, cu 32 de studiouri, Iași (12), Ilfov (8), Timiș (7) și Brașov (4). De asemenea, în diverse județe din țară, sunt alte 45 de studiouri care își desfășoară activitatea.

Totodată, în acest sector activează aproape 6.100 de profesioniști, numărul fiind ușor mai mic față de 2023. Totuși, numărul generează o productivitate mai crescută, cu peste 56.000 de euro pe angajat.

„Industria dezvoltatoare de jocuri video din România a revenit pe creștere în 2024, depășind 343 milioane de euro. Este un semnal important de stabilitate și maturizare, care confirmă că ecosistemul local are capacitatea de a naviga contextul global dificil și de a genera din nou plusvaloare. Este esențial să consolidăm această evoluție și să o transformăm într-o creștere mai accelerată prin stimularea producției de jocuri originale realizate în România”, a declarat Alexandru Chica, președinte RGDA.

Iată ce salarii se câștigă în domeniul jocurilor video.

