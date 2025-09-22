„Sectorul de gaming din România s-a dezvoltat constant în ultimul deceniu, atrăgând investiții internaționale și construindu-și o reputație solidă pe harta globală. Cu centre de dezvoltare în marile orașe, de la București și Cluj la Timișoara și Iași, domeniul oferă oportunități diverse, atât pentru specialiști tehnici, cât și pentru cei creativi”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări în cadrul ejobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„Piața este competitivă și dominată de nevoia de competențe avansate: de la programare și design grafic, până la storytelling (povestire – n.r.) și testare. În același timp, mulți profesioniști aleg să lucreze pe proiecte independente sau să se implice în startup-uri locale, unde veniturile pot varia, dar și satisfacția creativă este mai ridicată. Prin urmare, domeniul dezvoltării de jocuri este atractiv nu doar pentru pasionați, ci și pentru cei care își doresc o carieră stabilă într-un sector aflat în expansiune”, conchide Drăghici.

24.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 24.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.200 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

