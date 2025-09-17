A doua destinație din SUA pentru HiSky

Noua rută va avea două frecvențe săptămânale, joia și duminica. Acest demers marchează a doua destinație din SUA pentru HiSky, după New York.

Cât va dura zborul

HiSky va integra noua rută în sistemul său de legături. Pasagerii din România și Republica Moldova vor putea ajunge la Chicago cu o singură rezervare. Aceeași facilitate se va aplica și pentru cei care pleacă din Tel Aviv.

Zborul București – Chicago va dura 10 ore și 50 de minute, iar returul 9 ore și 50 de minute. Pentru pasagerii din Chișinău sau alte orașe mari din România, timpul total de călătorie nu va depăși 13 ore, inclusiv conexiunea prin București.

Lansată în 2021, HiSky a atins în iunie 2024, compania a atins pragul de 5 milioane de pasageri.

În prezent, HiSky operează cu o flotă de opt aeronave Airbus, de pe șapte aeroporturi din România și Republica Moldova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE