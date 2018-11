Potrivit acesteia, companiile municipale îşi desfăşoară activitatea în continuare, ele nu au fost nici radiate de la Registrul Comerţului, nici suspendate, nu au fost declarate nici ilegale.

„A fost vorba doar despre o discuţie în justiţie cu privire la numărul de voturi necesar la momentul adoptării intenţiei iniţiale de a se constitui aceste companii. Nicăieri în România votul pentru buget nu se dă în majoritate calificată de două treimi, nici în Parlament, nici în privinţa înfiinţării companiilor naţionale, nici a societăţilor altor municipii. Votul a fost de fiecare dată de jumătate plus unu. Constat faptul că în Bucureşti avem o noutate. Ţin să subliniez faptul că noi am câştigat 28 de procese cu USR (Uniunea Salvați România – n.r.) şi PNL (Partidul Național Liberal – n.r.), cu siguranţă îl vom câştiga şi pe acesta, pentru că justeţea faptelor noastre este dovedită şi o vom susţine în continuare. Nu facem decât ceea ce ne permite legea – Legea 31/1990, Legea 215 a administraţiei publice locale, nu am ieşit sub nicio formă din aceste texte. Respectăm legea concurenţei, legea achiziţiilor publice, suntem supuşi controlului Curţii de Conturi, ANAF-ului, Ministrului de Finanţe, prin urmare este doar un moment neplăcut din punct de vedere politic şi mediatic, este speculat de Opoziţia din CGMB formată din PNL şi USR, dar cu siguranţă vom depăşi această perioadă ceva mai neplăcută, în primul rând, pentru reputaţia companiilor”, a adăugat edilul Capitalei.