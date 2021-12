Explicațiile edilului au venit în contextul în care au apărut informații potrivit cărora instalaţii luminoase ar fi rămas nefolosite în această iarnă.

„Tot ce am avut, am scos. Nu am mai închiriat altele. Diferenţa de bani între anul trecut şi anul acesta este că atunci au fost 10 milioane, care erau deja comandate când am venit eu. Şi chiar lucrările erau începute. 10 milioane de lei – anul trecut, un milion – anul acesta”, a spus Nicușor Dan miercuri seară la B1 TV.

Edilul consideră că e ”un pic ridicol„ să dai 10 milioane de lei pe iluminat strada în contextul în care ”spitalele îţi cer 300 de milioane şi tu nu poţi să le dai decât 200”

Nicușor Dan a menţionat că îşi doreşte ca evenimentele precum târgul de Crăciun sau iluminatul festiv să fie asigurate de firme de pe piaţa privată.

Potrivit acestuia, în 2022, Arena Naţională va găzdui multe evenimente interesante.

„Şi pe iluminat, şi pe evenimente, vreau să mergem către piaţa privată. Există mulţi organizatori de evenimente şi am fost foarte aproape să organizăm un târg de Crăciun privat, în Piaţa Constituţiei – oameni care cu asta se ocupă şi pe care Primăria, prin toate evenimentele gratuite pe care le făcea, pur şi simplu i-a scos din piaţă. Şi există cereri, inclusiv pentru Arena Naţională, o să vedeţi multe evenimente foarte interesante care o să fie în 2022”, a mai spus Nicușor Dan.

Foto: Facebook Nicușor Dan



Citeşte şi:

Statele Unite au autorizat de urgență Paxlovid, tratamentul anti-COVID de la Pfizer

Când va începe să crească numărul de cazuri COVID, din cauza noii tulpini. Estimările ministrului sănătății

Suspectul în cazul dublei crime de la Iași a fost adus miercuri în România

PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Obiectul care trebuie scos din priză în fiecare noapte. Consumă foarte mult curent și toți românii îl au în casă

Observatornews.ro EXCLUSIV: Certificatul verde se va aplica din ianuarie tuturor angajaţilor, cu două excepţii. Ce sancţiuni riscă salariaţii care nu îl au

HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2021. Racii se văd nevoiți să accepte o situație care nu îi avantajează și să își schimbe prioritățile

Știrileprotv.ro Iluzia optică ce dă bătăi de cap internauților: Câți cai sunt în imagine

Telekomsport Gigi Becali, ”tun” de zile mari. A acceptat oferta de 25 de milioane de euro

PUBLICITATE Cadouri de Crăciun, haine și decorațiuni cu 80% REDUCERE!