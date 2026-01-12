Cum a ajuns „musafirul” în casă

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, „invitatul neinvitat” era o bufniță, care reușise să pătrundă în locuință printr-o țeavă de ventilație. Cel mai probabil, pasărea a fost atrasă de căldura din interior și a căutat un adăpost. Ajunsă în bucătărie, bufnița s-a așezat pe mobilier, fără a deveni agresivă sau a provoca pagube.

„Pasărea s-a așezat pe mobilier fără a manifesta agresivitate”, au transmis reprezentanții jandarmeriei.

Intervenția jandarmilor, fără incidente

Echipajul de jandarmi sosit la fața locului a capturat bufnița în siguranță. După ce s-a constatat că pasărea nu prezenta răni, aceasta a fost eliberată în mediul natural. Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar bărbatul a putut, în cele din urmă, să revină la cina întreruptă de apariția neașteptată din bucătărie.

Jandarmii le recomandă oamenilor să nu încerce să gestioneze singuri astfel de situații, mai ales când este vorba despre animale sălbatice. Apelarea numărului de urgență și intervenția specialiștilor pot preveni rănirea persoanelor sau a animalelor.

