Cum se va schimba Bd. Dimitrie Pompeiu

„Bd. Dimitrie Pompeiu – marea transformare!” este mesajul transmis de PMB printr-o postare pe Facebook. „E haos acolo, este una dintre cele mai aglomerate artere din București. Astfel că o supralărgim la patru benzi. Avem deja aprobate de săptămâna trecută procedurile de expropriere”, au declarat oficialii primăriei.

Conform autorităților, suprafața destinată exproprierilor este de 35.888 de metri pătrați, iar costurile estimate se ridică la 74 de milioane de lei. Proiectul, care va dura cel puțin doi ani, va schimba complet aspectul și funcționalitatea bulevardului.

În prezent, bulevardul este o arteră îngustă, cu o bandă pe sens, trotuare deteriorate și trafic intens. După finalizarea lucrărilor, acesta va deveni o șosea modernă, cu două benzi pe sens, trotuare lărgite, spații verzi și piste pentru biciclete. De asemenea, linia dublă de tramvai va fi prelungită până pe Bd. Barbu Văcărescu, conectându-se cu linia 5. „Va avea un cu totul alt profil stradal!”, susține PMB.

Proiectul include și construcția unei pasarele pietonale, precum și a unui drum de legătură între Șoseaua Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu și Strada Fabrica de Glucoză. Totodată, împreună cu Primăria Sectorului 2, va fi realizat un pasaj auto peste calea ferată la intersecția cu Strada Petricani, eliminând astfel blocajele cauzate de bariera CFR.

Modernizarea liniei de tramvai

În paralel cu lărgirea bulevardului, PMB a început deja lucrările de reabilitare a liniei de tramvai, un alt proiect necesar pentru modernizarea infrastructurii de transport din zonă. „Punem Bucureștiul la punct!”, au concluzionat reprezentanții primăriei.

Acest proiect este considerat unul dintre cele mai importante demersuri de infrastructură rutieră din București. Scopul principal este reducerea traficului sufocant din nordul orașului și îmbunătățirea condițiilor de transport pentru locuitori.

