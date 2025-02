Artera de circulație, care leagă pasajul Nicolae Grigorescu de strada Vitan-Bârzești, a fost inaugurată în septembrie 2023.

Chiar dacă se află pe teritoriul Sectorului 4, bulevardul a fost construit pe banii Primăriei Sectorului 3, care a refăcut proiectul inițial al Primăriei Municipiului București.

La un an de la inaugurare, reporterii Buletin de București au găsit un bulevard peticit din loc în loc, pe ambele sensuri de mers, cu trotuare și piste de biciclete crăpate. Mai mult, pe porţiuni întregi pământul s-a tasat și s-au format valuri.

Primarul Robert Negoiță le-a explicat locuitorilor sectorului 3 că gropile și valurile din asfalt nu au legătură cu calitatea și execuția lucrărilor.

„Strada era cu vreo 2-3 metri mai jos, aici. Mai în față, stradă era mai jos cu vreo 4-5 metri. Adică, noi am venit și am terasat. Am pus 4-5 metri de umplutură. Și cât de bine am compacta, tot lucrează, și tot se mai lasă, pentru că stratul este foarte, foarte gros. Evident că este în garanție lucrarea, venim și reparăm de câte ori este nevoie”, a spus Robert Negoiță.

