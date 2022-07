Bune și rele în proiectul „România Educată”: Oamenii implicați în cea mai mare consultare publică povestesc culisele

Pe 15 februarie 2016, Klaus Iohannis, proaspăt ales președinte al României, lansa oficial prima etapă a proiectului de țară „România Educată” – Dezbaterea Națională pentru Educație și Cercetare. Șeful statului avansa atunci și un termen ambițios pentru startul reformei în educație: 2018.

„Vă invit ca în 2016 să construim împreună o viziune și un set de obiective de țară pe măsura ambițiilor noastre ca stat modern. Pe aceste baze, putem concretiza în 2017 o strategie și un plan operațional, iar în 2018, promovând un mix legislativ coerent, să spunem start reformei pentru «România Educată»”, declara Iohannis atunci.

La patru ani după expirarea termenului, într-o conferință de presă susținută pe 5 iulie 2022, președintele Iohannis a declarat că „România Educată” este un proiect „în pregătire”. „Eu mi-aș fi dorit să ajungem mai repede în faza în care să implementăm. Abia acum suntem în faza în care se lucrează la pachetul de legi. Se naște greu, așa este”, a spus șeful statului.

„România Educată” presupune, potrivit site-ului oficial, o reformă amplă și coerentă a sistemului de învățământ – de la management și finanțare, până la infrastructură, digitalizare, curriculum și evaluare.

La baza proiectului a stat, după cum Administrația Prezidențială a subliniat în repetate rânduri, cea mai amplă consultare publică făcută vreodată în România. Practic, cele trei etape ale proiectului parcurse în ultimii șase ani au constat în dezbateri și elaborarea de rapoarte.

Prima etapă, derulată în perioada 2016-2017, a însemnat:

A doua etapă (2017-2018) a presupus înființarea a șapte grupuri tematice de lucru pentru articularea unei viziuni a proiectului. La final, fiecare grup de lucru a întocmit propriul raport.

A treia etapă (2018-2021) a însemnat lansarea în dezbatere publică a ideilor strânse până în 2018.

De procesul elaborării proiectului „România Educată” s-a ocupat Administrația Prezidențială, însă implementarea a revenit prim-ministrului României și Ministerului Educației. Drept urmare, pe 28 iulie 2021, premierul de atunci, Florin Cîțu, a emis o Decizie privind constituirea unui Comitet interministerial care să se ocupe de monitorizarea implementării proiectului „România Educată”. Comitetul s-a întâlnit de trei ori, iar, conform site-ului Ministerului Educației, ultima întâlnire a avut loc pe 9 septembrie 2021.

În octombrie 2021, Guvernul Florin Cîțu a fost demis, iar în noiembrie a fost învestit un nou executiv, condus de Nicolae Ciucă. În Programul de Guvernare depus în Parlament, Guvernul Ciucă a extins termenul pentru adoptarea pachetului legislativ pe tema Educației la toamna anului 2023.

Așadar, adoptarea pachetului legislativ promisă de președintele Iohannis în 2016 cu termen de finalizare în 2018 a fost prelungită oficial cu cinci ani – durata unui mandat prezidențial. Public, atât președintele Iohannis, cât și ministrul Educației Sorin Cîmpeanu spun că sunt speranțe să avem o nouă lege a educației la finalul acestui an.

Ce spun însă cei ce au lucrat la elaborarea proiectului „România Educată”, care, teoretic, ar trebui să stea la baza noii legislații din învățământ? Libertatea a contactat mai multe părți implicate pentru a afla ce a mers bine și ce a mers prost în cadrul proiectului, dar și de ce, după șase ani, nu vedem rezultate concrete ale „României Educate”.

Mihaela Nabăr, directoarea World Vision România, organizație care a făcut parte din grupul de lucru privind echitatea sistemului educaţional, a explicat pentru Libertatea că a durat mult elaborarea proiectului „România educată” pentru că a implicat numeroși actori din sistemul de învățământ, precum și ONG-uri, experți internaționali, autorități ale statului.

„Procesul de elaborare a fost unul destul de bun, consultativ, participativ, au existat întâlniri constante. Dacă ne uităm însă la maniera în care «România educată» este implementat, este, într-adevăr, o foarte mare dezamăgire, pentru că lucrurile se mișcă extrem de greu. În acest moment nu mai vedem o abordare la fel de coerentă, nu mai vedem constanță și interes”, este de părere Nabăr.

Directoarea World Vision România spune că proiectul s-a împotmolit în momentul în care Ministerul Educației și premierul au preluat frâiele implementării. „Pentru a vedea rezultate efective ale acestui proiect de țară, ministerul și premierul trebuie să-și asume coordonarea implementării, monitorizarea și ajustarea, pentru că altfel nu vom rezolva nimic”.

Daniela Vișoianu, fost președinte al Coaliției pentru Educație în perioada în care ONG-ul a fost implicat direct în proiectul „România Educată”, susține, la rândul ei, că procesul de consultare a fost unul de lăudat. „A fost un proces democratic – o premieră în România -, a fost realmente autentic, nu a fost direcționat, nu s-a simțit cineva într-o poziție de putere sau într-o poziție inferioară. S-au creat punți, conversații valoroase până la momentul deciziei politice”.

Pe de altă parte, arată Ariana Duduna, președinta Asociației Elevilor din Constanța, în ciuda amplului proces de consultare, rezultatele de până acum ale proiectului sunt dezamăgitoare.

„E tragic că încă nu avem un draft al noii legi a educației pe site-ul Ministerului, să vedem clar cum o să arate. În ultimul an, n-am primit niciun anunț oficial, iar în spațiul public s-au vehiculat mai multe deadline-uri”, mai spune președinta Asociației Elevilor din Constanța.

Violeta Vijulie, membru PNL și membru al grupului de lucru care a scris raportul privind învățământul profesional și tehnic, susține că lucrurile s-au prelungit pentru că președintele Klaus Iohannis nu a găsit în guvernele anterioare Cabinetului Orban un partener politic.

„Despre implementarea programului a început să se discute abia odată cu Guvernul Orban, până atunci n-a existat posibilitatea, președintele Iohannis nu a avut un partener în guvernele anterioare ca să poată să demareze acest proiect”, a declarat Vijulie pentru Libertatea.

Am fost în grupul de lucru pentru învățământ profesional și tehnic și am participat la scrierea lui, care a fost în urmă cu un an. În grupul meu de lucru au fost implicați atât profesori, cât și directori de școală, dar și oameni din afara sistemului, ONG-uri, oameni de afaceri, pentru că trebuie să punem în acord învățământul cu piața muncii.

Violeta Vijulie, membru al grupului de lucru pentru învățământul profesional și tehnic: