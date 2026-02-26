Mașină de 53.000 de euro „plătită” cu ordine false

Totul a început pe 10 octombrie 2025, când un bărbat de 52 de ani a decis să își vândă autoturismul pentru suma de 53.000 de euro.

Cumpărătorul, în vârstă de 44 de ani, ar fi prezentat șase ordine de plată, care păreau să confirme că suma a fost transferată. În realitate, potrivit anchetatorilor, documentele nu reflectau tranzacții reale, iar banii nu au ajuns niciodată în contul vânzătorului.

Convins că plata a fost efectuată, proprietarul a predat mașina.

Revândut rapid, la un preț mai mic

La doar o săptămână după ce a intrat în posesia autoturismului, suspectul ar fi trecut la pasul următor. Pe 17 octombrie, mașina ar fi fost revândută pentru 38.000 de euro, o sumă considerabil mai mică decât prețul inițial. Diferența mare ridică suspiciuni privind intenția de a scăpa rapid de bun, dar lanțul tranzacțiilor nu s-a oprit aici.

Pe 22 octombrie, autoturismul ar fi fost din nou înstrăinat, de această dată către o femeie, într-o tranzacție care a inclus un alt autoturism și 6.000 de euro. Valoarea totală a schimbului a fost estimată la aproximativ 58.000 de euro.

Practic, în cinci zile, mașina a trecut prin trei „proprietari”.

Cum ar fi fost creată aparența de legalitate

Anchetatorii spun că totul a fost pus la punct cu documente bancare false și transferuri simulate. Se pare că bărbatul ar fi folosit mai multe conturi bancare aparținând unor terțe persoane pentru a crea impresia că plățile sunt reale. Scopul ar fi fost acela de a induce în eroare victimele și de a face mai dificilă urmărirea circuitului banilor.

Specialiștii atrag atenția că un ordin de plată nu este dovada finală a transferului. Banii trebuie confirmați efectiv în cont înainte de predarea bunului.

După mai multe luni de cercetări, polițiștii au documentat traseul autoturismului și mecanismul folosit. Pe 24 februarie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. A doua zi, un judecător a dispus plasarea sa în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă au existat și alte persoane implicate în tranzacții sau dacă schema a fost folosită și în alte cazuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE