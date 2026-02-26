Ademenite cu anunțuri promițătoare

Procurorii au luat cu asalt clubul joi dimineață, vizând destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în activități de proxenetism și trafic de droguri, sub paravanul distracției de noapte.

Ancheta DIICOT arată că, din 2018, patru persoane au pus bazele unei organizații criminale în București. Sub paravanul clubului de noapte din sectorul 5, aceștia ar fi recrutat tinere cu situații financiare precare sau fără sprijin din partea familiei, transformându-le în victime ale exploatării sexuale.

Conform DIICOT, tinerele erau ademenitee cu anunțuri online promițătoare. Acestea erau convinse să semneze contracte de cesiune a drepturilor de autor, crezând că vor activa ca dansatoaree. Odată intrate în club, realitatea era alta: erau forțate să presteze servicii sexuale contra cost pentru a putea câștiga bani.

„Totodată, suspecții au recurs și la diferite forme de presiune psihică asupra persoanelor vătămate, în sensul că victimele care nu își atingeau ținta de clienți erau penalizate la finalul lunii, fiindu-le reținută parte din câștiguri și fiind obligate, astfel, să întrețină din ce în ce mai multe raporturi sexuale.

Cercetările au stabilit că membrii grupării au obținut, până în luna februarie 2026, foloase materiale în cuantum de peste 19.500.000 lei de pe urma practicării prostituției de către victimele grupului infracțional, precum și alte sume în numerar”, arată reprezentanții DIICOT.

Ținte de profit și pedepse

Gruparea funcționa după reguli stricte de raportare, susțin anchetatorii. Exista un sistem centralizat de evidență a încasărilor, iar persoanele exploatate erau supuse unor presiuni constante prin introducerea unor „ținte” de profit. Cele care nu generau suficienți bani erau penalizate.

Conform DIICOOT, pentru „albirea” sumelor obținute din activitatea infracțională, gruparea de criminalitate organizată a pus la punct un mecanism de disimulare a originii ilicite a veniturilor:

„Acesta presupunea colectarea sumelor de bani provenite din exploatarea victimelor și transferul acestora, sub diferite forme, în conturile unei fundații, de unde erau transferate în conturile unor societăți controlate de aceeași grupare și de unde, cea mai mare parte era transferată în conturile liderilor grupului infracțional organizat, pentru a fi introduse în circuitul civil”.

În timpul perchezițiilor, una dintre persoanele vizate a fost prinsă în flagrant delict având asupra sa 17 doze de substanță susceptibilă a fi cocaină, la scurt timp după ce ar fi vândut o doză. La o altă adresă a fost descoperită o cantitate de aproximativ un kilogram de substanță pulverulentă, posibil același drog.

De asemenea, joi dimineață, polițiștii au pus în aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Constanța, Ilfov, Ialomița și în municipiul București, în acest dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

România ocupă locuri fruntașe la nivel internațional în ceea ce privește traficul de persoane. Sute de români sunt identificați anual ca victime ale acestui flagel. Peste 70% dintre cazurile descoperite sunt reprezentate de femei, care devin victime ale exploatării sexuale.

