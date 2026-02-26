Femeia spune că profesorul o hărțuia de mai bine de o lună

Un profesor de matematică din județul Caraș-Severin este cercetat după ce ar fi provocat un accident rutier în apropiere de Reșița, intrând intenționat cu mașina pe contrasens și lovind în plin autoturismul condus de fosta lui iubită.

Potrivit Obseravatornews.ro, victima ceruse ordin de protecție împotriva profesorului, care purta acum brăţară de monitorizare.

Camera de bord a filmat impactul

Camera de bord montată în mașina femeii a înregistrat momentul impactului. În imagini se vede cum Loganul profesorului intră pe contrasens, lovește autoturismul fostei iubite și, în loc să oprească pentru a acorda ajutor, acesta a fugit de la locul accidentului.

Poliția investighează cazul, iar victima, vizibil traumatizată, acuză că profesorul o hărțuia de mai bine de o lună. „De mai bine de o lună, șicanări în trafic. De fiecare dată trăgea cu mașina către mine. Astăzi s-a întâmplat nefericirea. Nu s-a oprit deloc, nu există nicio frânare, nicio tentativă, nimic. Sunt încă în stare de șoc. Mă simt în pericol în fiecare moment”, a mărturisit victima.

Profesorul avea obligativitatea de a purta o brățară electronică de monitorizare, măsură impusă din decembrie anul trecut, pentru a preveni orice contact cu fosta iubită. Timp de șase luni, acesta trebuia să respecte distanța minimă stabilită prin ordinul de protecție.

Profesorul riscă excluderea din învățământ

După accident, polițiștii l-au identificat rapid pe profesor, însă acesta a manifestat un comportament agresiv și față de agenți.

„Mustrare scrisă și, sigur că, în continuare, dumnealui fiind monitorizat, cu siguranță comisia de etică a unității de învățământ va propune cercetarea dumnealui de către comisia de disciplină”, a declarat Ioan Moatăr, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Caraș-Severin, citat de Observatornews.ro.

Profesorul riscă excluderea din învățământ, având deja o abatere disciplinară în trecut, iar dacă ancheta va demonstra că a intrat intenționat cu mașina în fosta iubită, acesta ar putea ajunge la închisoare.