Acest nivel extraordinar de neurogeneză (procesul de naștere a noilor celule cerebrale) dovedește că un creier îmbătrânit are o capacitate uriașă de regenerare, susțin cercetătorii de la Universitatea Northwestern și Universitatea din Illinois.

De ce sunt atât de importanți neuronii tineri

În timp ce neuronii maturi sunt stabili, cei tineri sunt mult mai plastici și adaptabili. Ei au o capacitate sporită de a crește, de a se integra în rețelele neuronale și de a menține funcția cognitivă chiar și în fața procesului natural de îmbătrânire sau a leziunilor.

Dr. Tamar Gefen, coautoare a studiului, a explicat plastic vitalitatea acestor celule: „SuperAgerii demonstrează o conservare a neuronilor imaturi cu excitabilitate crescută – sunt plini de viață și gata de acțiune. Vorbim, practic, despre un creier mai tânăr”.

Mai mult, acești neuroni tineri beneficiază de un „sol” excelent. Studiul a arătat că hipocampul (centrul memoriei) SuperAgerilor are un sistem de suport celular mult mai robust, care hrănește celulele noi la fel cum un pământ bogat în nutrienți susține un puiet.

Cine sunt „SuperAgerii” și cum trăiesc ei

Pentru a fi considerată un „SuperAger”, o persoană trebuie să aibă peste 80 de ani și o memorie episodică (amintirea evenimentelor cotidiene și a experiențelor trecute) similară cu a persoanelor de vârstă medie.

Important de menționat este că IQ-ul lor este unul obișnuit, așadar capacitățile lor nu se datorează doar unei inteligențe pure.

Trăsături comune de comportament:

Sunt persoane pozitive și sociabile, mereu înconjurate de prieteni și familie.

Își provoacă zilnic creierul învățând lucruri noi sau citind.

Mulți rămân activi fizic și continuă să muncească sau să facă voluntariat și după 80 de ani.

În mod surprinzător, când vine vorba de sănătatea generală, grupul este unul mixt. Unii au boli de inimă sau diabet și nu mănâncă neapărat sănătos, ceea ce sugerează un avantaj genetic puternic.

Totuși, experți precum Dr. Richard Isaacson subliniază că și oamenii obișnuiți pot stimula creșterea celulelor cerebrale prin stilul de viață: dietă, exerciții fizice, reducerea stresului și un somn optimizat.

Anatomia unui creier rezistent la timp

Analizele efectuate pe țesutul cerebral donat au scos la iveală diferențe arhitecturale majore între creierele SuperAgerilor și cele obișnuite:

Zona Creierului Caracteristica distinctivă la „SuperAgeri” Cortexul entorinal Conține neuroni „giganți și foarte sănătoși”, mai mari chiar și decât cei ai tinerilor de 30 de ani. Cortexul cingular Este vizibil mai gros comparativ cu cel al persoanelor de 50 sau 60 de ani. Hipocampus Prezintă de trei ori mai puține „ghemuri tau” (proteine toxice asociate cu debutul bolii Alzheimer).

Mecanismul secret: ecosistemul celular

Pentru a înțelege cum este posibil acest fenomen, noul studiu a folosit o tehnologie avansată (secvențierea unicelulară multiomică) pentru a compara cinci grupuri diferite de creiere, de la adulți tineri la pacienți cu Alzheimer.

Secretul longevității cognitive s-a dovedit a fi munca în echipă a două tipuri specifice de celule:

Neuronii CA1: Cruciali pentru consolidarea și recuperarea amintirilor (sunt primele celule atacate de boala Alzheimer). Astrocitele: Celule care reglează fluxul sanguin și încurajează formarea de noi sinapse (conexiunile dintre neuroni).

La SuperAgeri, aceste astrocite și neuronii CA1 se coordonează într-un mediu extrem de bogat, stimulând semnalizarea sinaptică și protejând rețeaua memoriei de ravagiile timpului.