Declarațiile au venit ca răspuns la o întrebare adresată de Lizike, o influenceriță din Ținutul Secuiesc, cunoscută pentru conținutul său pro-guvernamental. Lizike, al cărei nume real este György Hajnalka, a devenit o figură proeminentă în media pro-Fidesz, după cum a relatat și Transtelex. Aceasta l-a întrebat pe oficialul ungar despre relația dintre Fidesz și UDMR, în contextul în care UDMR face parte dintr-un guvern român pe care Lizike l-a descris drept „marionetă de la Bruxelles”, responsabil pentru măsuri de austeritate controversate.

În cadrul unei «seri civice» desfășurate la Buda, eveniment confirmat și de secretarul de stat Attila Steiner, Szijjártó a subliniat importanța menținerii UDMR la guvernare: „Cred că atunci când UDMR este la guvernare în România, este mai bine din punctul de vedere al promovării intereselor maghiare decât atunci când nu există. Și, bineînțeles, asta vine la pachet cu faptul că, din moment ce sunt la guvernare, ceea ce face ca reprezentarea intereselor maghiare să fie mai puternică, are prețul ca, dacă există măsuri nepopulare, și ei sunt identificați cu ele. Acesta este prețul.”

În același context, ministrul ungar a recunoscut că UDMR este în prezent ținta unor atacuri dure: „Văd că acum UDMR a început să fie atacată ca un animal, mai exact. Așa că sunt expuși la atacuri foarte dure, foarte dure, dar cred că atunci trebuie să le fim cu adevărat alături. Și atunci trebuie să îi ajutăm cu adevărat.”

Totodată, Szijjártó a adăugat că experiența sa de peste un deceniu în politică i-a arătat că prezența UDMR la guvernare este mai benefică decât o poziție în opoziție. Potrivit acestuia, slăbirea formațiunii politice maghiare ar diminua capacitatea de a promova interesele comunității maghiare la București, ceea ce nu ar fi în interesul Ungariei.

UDMR traversează o perioadă dificilă. Popularitatea formațiunii a scăzut considerabil în urma sprijinului acordat măsurilor de austeritate și majorărilor de taxe adoptate de guvernul român. Aceste decizii au provocat proteste în mai multe orașe din Ținutul Secuiesc, marcate de retorica specifică propagandei guvernului ungar, care leagă măsurile de austeritate de directivele presupuse venite de la Bruxelles și de sprijinul financiar acordat Ucrainei. Transtelex notează că, în această narațiune, UDMR este perceput nu doar ca un partener de coaliție, ci și ca o extensie a politicilor promovate de Bruxelles și așa-numita «politică de război».

Alegerile parlamentare din Ungaria, programate peste mai puțin de două luni, reprezintă o miză importantă pentru Fidesz, care se bazează pe voturile maghiarilor din afara granițelor. Cu toate acestea, popularitatea în scădere a UDMR ridică întrebări privind capacitatea acestuia de a contribui semnificativ la campania electorală a lui Viktor Orbán. Hunor Kelemen, liderul UDMR, a declarat recent pentru RFI că ar fi mai bine dacă Orbán ar câștiga.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE