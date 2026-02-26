Mecanismul de autoapărare al ochilor

Atunci când simți acea arsură supărătoare, să știi ochii, de fapt, apelează la un reflex de protecție. Suprafața oculară, formată din cornee și conjunctivă, este extrem de bogată în terminații nervoase. Aceasta este protejată în mod normal de un „scut” invizibil: filmul lacrimal.

Conform medicilor de la Spitalul de Oftalmologie InfoSan, atunci când acest strat de lacrimi devine instabil sau intră în contact cu factori iritanți, ochiul reacționează imediat prin:

  • Clipit frecvent: O încercare de a redistribui uniform lacrimile pe cornee.
  • Lăcrimare abundentă: Un mecanism de „spălare” pentru a dilua substanțele iritante.
  • Roșeață (vasodilatație): O reacție inflamatorie ușoară, semn că ochiul încearcă să se apere.

Poluarea invizibilă: Lumânările parfumate și difuzoarele

Uleiurile esențiale și parfumurile sintetice pot deveni iritante chimice într-un spațiu mic și neaerisit și pot agresa suprafața oculară.

Un studiu recent publicat în Scientific Reports (2024/2025) a demonstrat că arderea lumânărilor parfumate în spații închise crește semnificativ concentrația de particule fine (PM2.5) și PM10. Aceste particule depășesc adesea standardele de siguranță pentru calitatea aerului interior, provocând inflamații la nivelul mucoaselor.

,,Parfumurile, uleiurile esențiale și substanțele aromatizante pot fi iritante, mai ales în camere mici, neaerisite”, susțin medicii oftalmologi de la Spitalul InfoSan.

Cercetători de la universități de prestigiu, care au publicat în Frontiers in Public Health, au identificat peste 100 de compuși organici volatili emiși de odorizante și lumânări. Acești compuși (precum limonenul sau toluenul) reacționează cu ozonul din aer și formează iritanți secundari (formaldehidă) care atacă direct corneea și conjunctiva.

De la aerul uscat și încălzirea interioară la senzația de arsură și ,,nisip în ochi”

Șemineele, sobele sau chiar gătitul intens eliberează micro-particule care destabilizează protecția naturală a ochiului. Caloriferele și sistemele de climatizare reduc umiditatea ambientală. Rezultatul? Filmul lacrimal se evaporă rapid, lăsând senzația de „nisip în ochi”.

Cercetările publicate în Korean Journal of Ophthalmology confirmă faptul că umiditatea scăzută și temperaturile ridicate din interior (specifice iernii) accelerează evaporarea filmului lacrimal. Studiile arată o corelație directă între scăderea umidității și creșterea osmolarității lacrimale, proces care declanșează senzația de arsură și „nisip în ochi”.

Umiditatea scăzută din cameră (de exemplu sub ~40%) face ca pelicula lacrimală de pe suprafața ochilor să se evapore mai rapid, ceea ce reduce hidratarea naturală a ochilor și duce la simptome de ochi uscat.
În condiții de aer uscat sau fum, lentilele de contact pot accentua senzația de corp străin și disconfortul ocular.

Atenție la produsele de curățenie și alergenii de interior

Un raport al World Graphics Eye Care subliniază că ,,alergiile de iarnă” sunt adesea confundate cu sindromul de ochi uscat. Deoarece aerisirea este deficitară, acumularea de acarieni și praf declanșează eliberarea de histamine, ceea ce explică de ce ochiul devine roșu și lăcrimează excesiv ca reacție de apărare.

Oftalmologii de la spitalul InfoSan vorbesc despre spray-uri, degresanți, clor, amoniac, parfumuri puternice – vapori iritanți, care mai ales dacă sunt pulverizați în spații închise afectează ochii, dar și despre praf, acarieni, păr de animale.
,,În sezonul rece aerisim mai puțin, iar iritanții/alergenii se acumulează mai ușor”.

Sfaturi practice pentru o vedere relaxată

Pentru a menține atmosfera plăcută fără a sacrifica sănătatea ochilor, medicii spitalului InfoSan recomandă câteva gesturi simple:

De cele mai multe ori, nu este nevoie de măsuri complicate, ci de mici ajustări care pot calma rapid disconfortul:

  • Aerisiți 5 minute și reduceți sursa (fum, lumânări parfumate, spray-uri, gătit intens);
  • Nu vă frecați la ochi: dacă ați fost expuși la fum/vapori, clătiți ușor cu ser fiziologic sau apă curată;
  • Creșteți umiditatea în cameră și, la nevoie, folosiți lacrimi artificiale;
  • Dacă purtați lentile de contact, încercați o pauză și treceți la ochelari în zilele cu aer uscat sau fum intens.
  • Dacă vreți să citiți, alegeți printul, deoarece lectura pe hârtie este asociată cu mai puțină uscăciune și usturime a ochilor. ,,Atunci când citim de pe ecrane, clipim mai rar și adesea incomplet, ceea ce afectează filmul lacrimal. Pe hârtie, lectura este mai „calmă”, iar ochiul reușește mai ușor să rămână hidratat și confortabil”, sunt de părere specialiștii de la spitalul privat de oftalmologie InfoSan.

Când ar trebui să mergi la medic?

Dacă usturimea persistă, apare frecvent sau este însoțită de scăderea vederii, un consult de specialitate este esențial. Uneori, ceea ce pare o simplă iritație de moment poate ascunde o sensibilitate cronică a suprafeței oculare sau o inflamație a pleoapelor care necesită tratament specific. ,,Dacă simptomele persistă sau apar des, chiar pe tot parcursul anului, vă recomandăm un consult oftalmologic. La InfoSan, evaluăm frecvent astfel de simptome, de la ochi uscat și alergii până la inflamații ale pleoapelor”, au precizat oftalmologii Spitalului InfoSan.

