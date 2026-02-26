Wolt aduce primăvara la ușă: reduceri de până la 20% pentru 1 și 8 Martie

Între 25 februarie și 8 martie, Wolt activează o categorie specială dedicată mărțișorului și Zilei Femeii, unde găsești reduceri de până la 20% la flori, cadouri și produse de beauty. Iar la o parte dintre parteneri, ofertele sunt disponibile încă din 17 februarie și continuă până la final de martie, în funcție de oraș.

Este perioada aceea din an în care un buchet spune „mulțumesc”, un cadou spune „mă gândesc la tine”, iar un gest mic poate schimba complet o zi. Tocmai de aceea, ideea nu este să cauți ore întregi ceva perfect, ci să găsești rapid ceva potrivit.

Totul este simplu: reducerea de 20% se aplică fie la o selecție de produse, fie la întregul meniu, iar în anumite categorii discountul poate urca până la 30%, în funcție de oraș și partener. Practic, surprizele vin cu un plus.

Toate ofertele sunt adunate într-o categorie dedicată, vizibilă direct în aplicația Wolt. O găsești în bannerul principal, primești notificări despre ea și o regăsești în newsletter și în secțiunea specială a campaniei, astfel încât să ajungi rapid la tot ce contează în perioada aceasta.

Pentru că începutul de martie aduce, de obicei, aglomerație, timp puțin și magazine pline, alternativa e la un tap distanță: deschizi aplicația, alegi și trimiți. Un buchet ajunge direct la birou, un cadou este livrat fără drumuri prin oraș, iar un produs ales seara poate ajunge exact când trebuie.

În loc de alergătură prin trafic, câteva minute în aplicație. În loc de compromisuri de ultim moment, o alegere făcută simplu și la timp. Primăvara asta nu se mai rezolvă printre vitrine, ci direct din aplicație.

Taxa 0 de livrare este disponibilă pentru abonații Wolt+/Genius. Ofertele sunt valabile exclusiv în aplicația Wolt, începând cu 25 februarie, și diferă în funcție de oraș.

Foto: Wolt

