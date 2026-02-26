Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 26 februarie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 2,82 milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din 26 februarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 553.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,06 milioane de lei (peste 994.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 301.500 de lei (peste 59.100 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 92.500 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,09 milioane de lei (peste 213.800 de euro) ), iar la categoria a II-a un report de peste 72.300 de lei (peste 14.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 61.600 de lei (peste 12.000 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro. Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei.

Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat din nou marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro).

Biletul respectiv a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar costul a fost de 12 lei.

