Cuprins:
Înregistrările video de supraveghere au fost verificate
Personalul grădiniței, intrat în panică, a verificat înregistrările video de supraveghere. Imaginile au arătat că bunicului i-a fost înmânat copilul greșit în loc de nepotul său. Soția bunicului a explicat că era ora de somn când acesta a venit să ia copilul, iar camera era întunecată.
„Se chinuia cu scaunul auto”, a declarat ea pentru Sydney Morning Herald.
„Nu a observat prea multe diferențe pentru că nu folosește des scaunul, așa că principala lui preocupare era să-l monteze corect”.
„Când a ajuns acasă, copilul s-a cuibărit lângă el și a adormit, iar el nu și-a dat seama”, spune soția bunicului.
Măsuri luate de grădiniță
Trisha Hastie, reprezentanta legală a reţelei First Steps Learning Academy, a declarat că educatoarea implicată în incident a fost suspendată.
„Ne cerem sincer scuze familiilor direct implicate în acest incident profund supărător și izolat”, a spus ea într-o declarație.
Centrul a luat măsuri imediate pentru a-și consolida procedurile și a preveni repetarea unei astfel de situații. Acestea includ carduri de colectare autorizate, personal suplimentar în perioadele de vârf și carduri de identitate cu fotografie pentru copii.
Autoritatea de Reglementare pentru Educație și Îngrijire Timpurie din NSW a confirmat că investighează incidentul. „Acesta este un incident profund îngrijorător și grav”, a declarat un purtător de cuvânt.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.