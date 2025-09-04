Înregistrările video de supraveghere au fost verificate

Personalul grădiniței, intrat în panică, a verificat înregistrările video de supraveghere. Imaginile au arătat că bunicului i-a fost înmânat copilul greșit în loc de nepotul său. Soția bunicului a explicat că era ora de somn când acesta a venit să ia copilul, iar camera era întunecată.

„Se chinuia cu scaunul auto”, a declarat ea pentru Sydney Morning Herald.

„Nu a observat prea multe diferențe pentru că nu folosește des scaunul, așa că principala lui preocupare era să-l monteze corect”.

„Când a ajuns acasă, copilul s-a cuibărit lângă el și a adormit, iar el nu și-a dat seama”, spune soția bunicului.

Măsuri luate de grădiniță

Trisha Hastie, reprezentanta legală a reţelei First Steps Learning Academy, a declarat că educatoarea implicată în incident a fost suspendată.

„Ne cerem sincer scuze familiilor direct implicate în acest incident profund supărător și izolat”, a spus ea într-o declarație.

Centrul a luat măsuri imediate pentru a-și consolida procedurile și a preveni repetarea unei astfel de situații. Acestea includ carduri de colectare autorizate, personal suplimentar în perioadele de vârf și carduri de identitate cu fotografie pentru copii.

Recomandări Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă

Autoritatea de Reglementare pentru Educație și Îngrijire Timpurie din NSW a confirmat că investighează incidentul. „Acesta este un incident profund îngrijorător și grav”, a declarat un purtător de cuvânt.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE