Angela este o asistentă medicală în vârstă de 68 de ani care are un corp de invidiat chiar și pentru cei mai tineri decât ea, potrivit metro.co.uk.

Bunicuța care își poate ridica propria greutate spune că bărbații vor să fie dominați de ea. “Găsesc că tipii care sunt atrași de mine și care mă urmăresc pe Facebook sunt aceia care vor să fie dominați”, spune Angela.

“Poți să mă ridici pe mine? Poți să mă trântești? Te-ai lupta cu mine? Cât măsoară bicepsul tău?”, sunt câteva din întrebările pe care le primește femeia, povestind că ea crede că aceștia au ceva probleme de personalitate, dar că le răspunde mereu politicos.

Deși a trecut anul trecut printr-o operație de înlocuire de șold din cauza artritei, Angela care este mama a doi copii spune că încă este în stare să ridice 65 de kilograme.

Ea s-a apucat de culturism după 1970, iar de atunci, deși nu mai concurează în concursuri de bodybuilding, se antrenează aproape în fiecare zi, timp de 90 de minute. În tinerețe Angela a avut o carieră de succes în modeling.

Bodybuilding grandma says her ripped physique means she’s chatted up by men who want to be dominated by her pic.twitter.com/8a8GNpRHgX

— PA Real Life (@PA_Real_Life) 19 iunie 2018