Cea care a decis concedierea Sofiei Chiţoran a fost Camelia Barbu, directorul Grădiniţei cu Program Normal Leurda, din oraşul Motru. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Gorj i-au cerut să revină asupra acestei decizii.

„Decizia nu am luat-o eu. Eu am luat legătura cu doamna director şi am spus să-şi regândească poziția şi astăzi (marţi – n.r.) să o cheme pe bătrâna respectivă şi să o pună să facă cerere de revenire pe post, urmând apoi să facă diligențele ca de mâine să intre la serviciu. Asta este ceea ce am spus eu. Încetarea contractului de muncă nu o fac eu ca inspector școlar, o face angajatorul, care este directorul unității. Ca să nu se mai spună că a venit un nou general care ar fi luat decizia”, a declarat Marcela Mrejeru, inspector şcolar general al ISJ Gorj, conform Mediafax .

Directorul grădiniței a recunoscut că a decis să o concedieze pe bunica Sofia, după ce povestea ei a apărut în presă.

„O să stau de vorbă cu dumneaei să depună o cerere şi dacă îşi face toate diligenţele pentru angajare, fişa medicală, nu va fi nicio problemă. Din discuţia cu ea, nu ne-a spus niciun moment că ea îşi doreşte să mai rămână la grădiniţă. După ce a apărut în presă, eu am stat de vorbă cu dumneaei, să văd care a fost scopul acestui reportaj, ce are ea, atunci am aflat că mai are un venit şi am întrebat-o, nu am certat-o nicio secundă. Din ce am înţeles eu din reportajul respectiv este că la 83 de ani încă mai munceşte. Eu nu ştiam că are şi pensie”, a precizat Camelia Barbu, directorul grădiniţei.