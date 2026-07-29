Indicele Kospi s-a prăbușit

Dimensiunea acestei căderi libere a determinat executivul sud-coreean să convoace ședințe de criză și să pregătească un pachet de măsuri extraordinare, relatează The Straits Times.

Ministrul finanțelor Koo Yun-cheol a susținut că fondurile tranzacționate la bursă cu efect de levier au fost doar unul dintre mai mulți factori care au stat la baza recentei tulburări de pe piață.

„Am pus deja în aplicare un pachet de măsuri, dar dacă va fi nevoie, vom introduce pași suplimentari pentru a ajuta la normalizarea pieței,” le-a spus Koo parlamentarilor.

Indicele Kospi s-a prăbușit cu aproximativ 40% față de nivelul maxim atins în luna iunie. Valul de vânzări s-a accentuat pe 29 iulie, după ce compania SK Hynix Inc. a raportat câștiguri mai slabe decât se aștepta, ridicând semne de întrebare cu privire la boom-ul investițiilor în inteligența artificială și accelerând vânzările din partea marilor investitori individuali. Scăderea a declanșat un mecanism de întrerupere automată a tranzacțiilor la nivelul întregii piețe pentru a doua zi consecutiv.

Parlamentarii au susținut că ETF-urile levier concentrate pe o singură acțiune au accentuat aceste oscilații, făcând piața de capital din Coreea de Sud semnificativ mai volatilă decât cele de la nivel global, din cauză că tranzacțiile speculative s-au concentrat într-un număr restrâns de acțiuni de prim rang (blue-chip).

Declinul accelerat a lovit în mod direct companiile de tehnologie și semiconductori, pilonii de bază ai economiei naționale.

„Într-o mișcare fără precedent, piața de capital a Coreei de Sud tocmai s-a prăbușit cu -44% în 40 de zile, ștergând -2 trilioane de dolari capitalizare de piață. Acum, ministerul de finanțe al Coreei de Sud a anunțat planuri de a „stabiliza” piața”, se arată într-o postare pe rețeaua X.

Absolutely incredible.



In an unprecedented move, South Korea's stock market just collapsed -44% in 40 days, erasing -$2 trillion in market cap.



Now, South Korea's finance ministry has announced plans to "stabilize" the market.



What is happening? Let us explain.



(a thread) pic.twitter.com/kyur0Y7S4O — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 29, 2026

Îngrijorările privind o încetinire a cererii globale de componente electronice, cuplate cu nesiguranța legată de dobânzile ridicate menținute de marile bănci centrale, au declanșat un val masiv de vânzări din partea investitorilor străini.

Un efect de domino

Scăderile constante din ultimele săptămâni au creat un efect de cascadă dificil de controlat. Titlurile marilor corporații de la Seul au înregistrat deprecieri de la o ședință de tranzacționare la alta, iar sentimentul general din piață a devenit extrem de fragil.

Vânzările inițiate de fondurile internaționale de investiții au dus la o devalorizare rapidă a acțiunilor, presiunea mutându-se rapid și asupra monedei naționale.

Evoluția negativă a pieței de capital sud-coreene reflectă temerile tot mai mari privind stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare. Fiind o economie puternic orientată spre export, orice semn de slăbiciune pe piețele mari din Statele Unite, Europa sau China se traduce direct și amplificat în indicii de pe bursa de la Seul.

Executivul activează mecanismele de protecție a pieței

În fața acestei prăbușiri istorice, autoritățile de reglementare financiară și reprezentanții Ministerului de Finanțe au anunțat măsuri ferme de intervenție. Guvernul analizează injectarea de lichiditate directă în piață prin intermediul fondurilor speciale de stabilizare, concepute pentru a absorbi șocurile din perioadele de volatilitate extremă.

De asemenea, pe masa oficialilor se află reintroducerea unor restricții stricte privind vânzările în lipsă (short-selling), o tactică speculativă care poate accentua scăderile în timp de criză.

Oficialii de la Seul au dat asigurări că fundamentele macroeconomice ale țării rămân solide și au făcut un apel la calm către investitorii individuali, subliniind că intervenția statului va continua până când volatilitatea din piață va fi complet neutralizată.

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