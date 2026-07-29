Indicele Kospi s-a prăbușit

Dimensiunea acestei căderi libere a determinat executivul sud-coreean să convoace ședințe de criză și să pregătească un pachet de măsuri extraordinare, relatează The Straits Times.

Ministrul finanțelor Koo Yun-cheol a susținut că fondurile tranzacționate la bursă cu efect de levier au fost doar unul dintre mai mulți factori care au stat la baza recentei tulburări de pe piață.

„Am pus deja în aplicare un pachet de măsuri, dar dacă va fi nevoie, vom introduce pași suplimentari pentru a ajuta la normalizarea pieței,” le-a spus Koo parlamentarilor.

Indicele Kospi s-a prăbușit cu aproximativ 40% față de nivelul maxim atins în luna iunie. Valul de vânzări s-a accentuat pe 29 iulie, după ce compania SK Hynix Inc. a raportat câștiguri mai slabe decât se aștepta, ridicând semne de întrebare cu privire la boom-ul investițiilor în inteligența artificială și accelerând vânzările din partea marilor investitori individuali. Scăderea a declanșat un mecanism de întrerupere automată a tranzacțiilor la nivelul întregii piețe pentru a doua zi consecutiv.

Parlamentarii au susținut că ETF-urile levier concentrate pe o singură acțiune au accentuat aceste oscilații, făcând piața de capital din Coreea de Sud semnificativ mai volatilă decât cele de la nivel global, din cauză că tranzacțiile speculative s-au concentrat într-un număr restrâns de acțiuni de prim rang (blue-chip).

Declinul accelerat a lovit în mod direct companiile de tehnologie și semiconductori, pilonii de bază ai economiei naționale.

„Într-o mișcare fără precedent, piața de capital a Coreei de Sud tocmai s-a prăbușit cu -44% în 40 de zile, ștergând -2 trilioane de dolari capitalizare de piață. Acum, ministerul de finanțe al Coreei de Sud a anunțat planuri de a „stabiliza” piața”, se arată într-o postare pe rețeaua X.

Îngrijorările privind o încetinire a cererii globale de componente electronice, cuplate cu nesiguranța legată de dobânzile ridicate menținute de marile bănci centrale, au declanșat un val masiv de vânzări din partea investitorilor străini.

Un efect de domino

Scăderile constante din ultimele săptămâni au creat un efect de cascadă dificil de controlat. Titlurile marilor corporații de la Seul au înregistrat deprecieri de la o ședință de tranzacționare la alta, iar sentimentul general din piață a devenit extrem de fragil.

Vânzările inițiate de fondurile internaționale de investiții au dus la o devalorizare rapidă a acțiunilor, presiunea mutându-se rapid și asupra monedei naționale.

Evoluția negativă a pieței de capital sud-coreene reflectă temerile tot mai mari privind stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare. Fiind o economie puternic orientată spre export, orice semn de slăbiciune pe piețele mari din Statele Unite, Europa sau China se traduce direct și amplificat în indicii de pe bursa de la Seul.

Executivul activează mecanismele de protecție a pieței

În fața acestei prăbușiri istorice, autoritățile de reglementare financiară și reprezentanții Ministerului de Finanțe au anunțat măsuri ferme de intervenție. Guvernul analizează injectarea de lichiditate directă în piață prin intermediul fondurilor speciale de stabilizare, concepute pentru a absorbi șocurile din perioadele de volatilitate extremă.

De asemenea, pe masa oficialilor se află reintroducerea unor restricții stricte privind vânzările în lipsă (short-selling), o tactică speculativă care poate accentua scăderile în timp de criză.

Oficialii de la Seul au dat asigurări că fundamentele macroeconomice ale țării rămân solide și au făcut un apel la calm către investitorii individuali, subliniind că intervenția statului va continua până când volatilitatea din piață va fi complet neutralizată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Unica.ro
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
GSP.RO
DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu. Pe cine trebuia să toarne și cum îl caracterizau sursele Securității înainte și după recrutarea din august 1984
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
GSP.RO
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Iranul prezintă o nouă dronă kamikaze cu reacție. Mesajul transmis Washingtonului în plină escaladare a tensiunilor
Adevarul.ro
Iranul prezintă o nouă dronă kamikaze cu reacție. Mesajul transmis Washingtonului în plină escaladare a tensiunilor
Încasări record! Câţi bani a făcut U Craiova după primul sold-out complet din istorie: 30.000 de bilete vândute cu Levski. Exclusiv
Fanatik.ro
Încasări record! Câţi bani a făcut U Craiova după primul sold-out complet din istorie: 30.000 de bilete vândute cu Levski. Exclusiv
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Financiarul.ro
Iranul a lansat rachete balistice spre bazele SUA, iar petrolul WTI a sărit cu până la 5%
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
ObservatorNews.ro
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax.ro
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Redactia.ro
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Crimă în județul Argeș. Un bărbat și-a pierdut viața după un conflict cu soția
KanalD.ro
Crimă în județul Argeș. Un bărbat și-a pierdut viața după un conflict cu soția

Politic

Parteneri
Delta urbană de la Iași ar urma să dreneze 36,5 milioane de lei. Studiul de fezabilitate este gata, iar consilierii locali sunt chemați să aprobe investiția
ZiaruldeIasi.ro
Delta urbană de la Iași ar urma să dreneze 36,5 milioane de lei. Studiul de fezabilitate este gata, iar consilierii locali sunt chemați să aprobe investiția
Logodnica lui Daniel Bîrligea a postat primele imagini cu rochia de mireasă! Cum se pregătește de marele eveniment. Foto
Fanatik.ro
Logodnica lui Daniel Bîrligea a postat primele imagini cu rochia de mireasă! Cum se pregătește de marele eveniment. Foto
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem