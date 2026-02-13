Bursa de Valori București a deschis pe roșu ședința de tranzacționare

Indicele BET, care urmăreşte evoluţia celor mai lichide 20 de companii, a scăzut cu 0,89%, în timp ce BET-Plus, ce include 43 de acţiuni, a pierdut 0,85%.

BET-XT, care reflectă performanţa a 25 de titluri blue-chip, a înregistrat o depreciere de 0,93%, iar BET-BK, reperul fondurilor de investiţii, a scăzut cu 0,80%.

Sectorial, indicele BET-FI, dedicat SIF-urilor, a consemnat o scădere de 1,08%, iar BET-NG, ce reuneşte companiile energetice şi de utilităţi, a pierdut 0,77%.

Potrivit datelor furnizate de Bursa de Valori Bucureşti, cele mai mari creşteri au fost înregistrate de Chimcomplex Borzeşti (+1,95%), Infinity Capital Investments (+0,48%) şi Romcarbon (+0,29%). La polul opus, Condmag (-3,57%), Purcari Wineries (-3,24%) şi Şantierul Naval Orşova (-2,92%) au avut cele mai mari scăderi.

România, în recesiune tehnică

Acesta este al doilea trimestru consecutiv de contracție economică, confirmând declinul început în trimestrul III, când PIB-ul a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II 2025, ceea ce înseamnă că, la acest moment, România este în recesiune tehnică.

Definiția recesiunii tehnice implică două trimestre consecutive de reducere a PIB-ului ajustat sezonier, comparativ cu perioadele precedente. Datele pentru trimestrul IV 2025 arată că, față de același trimestru din 2024, PIB-ul României a scăzut cu 1,6%, subliniind provocările economice ale țării.

Potrivit INS, Produsul Intern Brut ajustat sezonier estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde de lei la prețuri curente, mai mic cu 0,2% în termeni reali față de trimestrul II 2025, dar în creștere cu 1,5% comparativ cu trimestrul III 2024.

„În trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9%”, confirmă datele INS.



