Busuiocul „Săvârșin”, aparținând speciei Ocimum basilicum, subspecia purpurascens, a fost distins cu Premiul pentru invenție – Medalia de Aur. Invenția este rezultatul activității de cercetare desfășurate în cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău.

Echipa de cercetători care a contribuit la obținerea acestui soi este formată din Costel Vînătoru, Bianca Mușat, Camelia Bratu, Geanina Negoșanu și Matilda Popescu.

Busuiocul „Săvârșin” este un soi omologat recent, pe 31 iulie 2025. Planta se evidențiază printr-o tufă globuloasă, bine ramificată, cu frunze bogate colorate în nuanțe intense de roșu-grena, ceea ce îi conferă un puternic caracter decorativ.

Din punct de vedere agronomic, soiul atinge o înălțime medie de aproximativ 55 cm în câmp, iar în spații protejate poate ajunge până la 85 cm. Aspectul vizual este completat de inflorescențe spectaculoase, flori colorate în roz-violaceu intens și cu un parfum puternic.

Florile busuiocului „Săvârșin” sunt extrem de atractive pentru pentru albine, ceea ce conferă soiului și o importantă valoare meliferă.

Totodată, planta poate fi utilizată în scop alimentar, medicinal, aromatic și ornamental, dar și ca materie primă pentru industria parfumurilor, prin extragerea uleiurilor esențiale.

Cunoscut încă din antichitate pentru proprietățile sale terapeutice, busuiocul își păstrează reputația și prin acest soi, care este bogat în flavonoide și pigmenți antocianici, substanțe cu rol antioxidant, folosite în terapii naturiste și în aromaterapie.

Un element aparte al acestui soi este legătura sa cu Familia Regală a României.

„În colaborare cu Casa Regală am primit semințele unei varietăți de busuioc roșu, cultivat de regele Mihai I al României în reședința din Elveția. După o muncă intensă, am omologat Busuiocul roșu Săvârșin”, a precizat cercetătorul Costel Vînătoru, pentru revista Ferma.

