Legea a fost făcută, spun inițiatorii, ca să nu se mai repete cazuri precum cel al Alexandrei Ivanov, tânăra de 25 de ani, însărcinată în trei luni, care a murit în august 2023, la câteva ore după ce a fost internată în maternitatea din Botoşani. Mai exact, a fost lăsată fără asistență medicală până a murit.

Prin urmare, spitalele de stat și cele private vor fi obligate să pună butoane de panică sau orice alt sistem de alertă în fiecare salon unde sunt pacienți interinați. Butoanele de panică se vor instala astfel încât bolnavii să poată anunța rapid dacă au probleme. De asemenea, se va monitoriza și în cât timp vin cadrele medicale din momentul în care pacientul sună.

„Astfel de butoane de alarmare vor indica și timpul de intervenție de la momentul în care un pacient este în nevoie până la momentul când este ajutat. Din păcate, suntem în situația în care trebuie să facem asta prin lege”, a transmis deputatul USR Emanuel Ungureanu, unul dintre inițiatorii legii.

Mai mult, toate unitățile sanitare publice și private cu secții ATI și/sau UPU vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video pentru monitorizarea continuă a activităților medicale și a pacienților, cu respectarea intimității și a legislației privind protecția datelor. Înregistrările vor fi stocate în condiții de siguranță între 3 și 60 de zile și vor putea fi accesate doar de personalul autorizat.

