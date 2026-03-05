Lansarea are loc în contextul în care producătorul de vehicule electrice încearcă să recâștige avântul pe o piață internă din ce în ce mai competitivă, după o scădere a vânzărilor în ultimele șase luni.

Performanțe mai bune

Noua baterie Blade poate fi încărcată de la 20% la 97% în mai puțin de 12 minute la temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius, permițând o autonomie de 777 de kilometri, a spus Wang într-un eveniment organizat la sediul companiei din Shenzhen.

Densitate energetică mare, autonomie de o mie de kilometri

Bateriile au, de asemenea, o densitate energetică mai mare, permițând o autonomie de peste o mie pentru modelele de lux Denza Z9GT și Yangwang U7 ale BYD.

Wang a mai spus că bateriile au trecut, de asemenea, testele de siguranță care depășesc noile standarde naționale ale Chinei.

Construire de stații

BYD își propune, de asemenea, să își extindă rețeaua de încărcare rapidă la 20.000 de stații până la sfârșitul anului 2026, inclusiv 2.000 pe autostrăzi.

Compania construise peste 4.000 de stații până la 5 martie.

