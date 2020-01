Pe lângă persoanele decedate, dispărute, rănite sau sinistrate, și animalele sălbatice au cunoscut din plin furia ”oarbă” a focului.

Imaginea apocalipsei din Australia a fost filmată, luni, pe o șosea din statul New South Wales. Astfel, pe marginea drumului zăceau neînsuflețite trupurile a mii de animale.

Este vorba, în principal, de canguri și de urși koala, care, prinși în mijlocul focului, au fost, fie arse, fie ucise de fumul gros și toxic.

Cadavrele animalelor sălbatice zăceau de-a valma pe marginea șoselei, ca într-un film de groază, ”vizionat” de către localinicii care s-au întors acasă, după ce pericolul incendiului a trecut.

Haunting footage shows the road into a country town lined with THOUSANDS of blackened koala, kangaroo and sheep carcasses after bushfires tore through.https://t.co/MOUsGWcnB7 pic.twitter.com/1QsmF04Nvd