Construind pe baza unei colaborări deja validate, cele două companii își consolidează alinierea pentru a sprijini publisherii din Grecia în navigarea unui mediu digital din ce în ce mai complex. Prin combinarea know-how-ului digital local și global al Ringier cu infrastructura tehnologică specializată a Hellenic Technologies, parteneriatul evoluează către un model extins de suport pentru companiile media din Grecia.

Consolidarea prezenței regionale în Grecia

Această nouă etapă a parteneriatului are ca obiectiv transferul modelelor de succes dezvoltate de Ringier pe piața din România și la nivelul grupului Ringier către ecosistemul media din Grecia. Inițiativa reflectă un angajament pe termen lung pentru creșterea standardelor publishing-ului digital din regiune, prin:

Expertiză la nivel de grup: oferirea accesului direct pentru publisherii din Grecia la framework-uri avansate de monetizare și strategii bazate pe date, utilizate de Ringier România în portofoliul său local

Integrarea fluxurilor tech–revenue: consolidarea conexiunii dintre dezvoltarea tehnică (SEO / AI) și performanța în zona de advertising

Scalare sustenabilă: trecerea de la obiective pe termen scurt, bazate pe creșteri de trafic, către modele de business reziliente, construite pe termen lung

Perspective din partea liderilor

“Suntem încântați să ducem mai departe colaborarea cu Hellenic Technologies. Pe măsură ce dezvoltăm acest parteneriat, obiectivul nostru este să acționăm ca un liant, aducând în Grecia întreaga experiență acumulată de Ringier la nivel internațional. Evoluăm împreună pentru a oferi publisherilor soluții complete și sustenabile, adaptate realităților actuale”, a declarat Dana Aneculoaei, Head of Sales, Ringier România.

“Hellenic Technologies este mândră să colaboreze cu Ringier, valorificând experiența lor avansată în zona de programmatic pentru a sprijini publisherii în creșterea semnificativă a veniturilor din advertising. Combinată cu experienta noastră în tehnologie și performanță, această colaborare creează un model de creștere puternic și scalabil”, a preceizat Patrick Abedin, Managing Director, Hellenic Technologies.

“Colaborarea noastră cu Hellenic Technologies a demonstrat că performanța este maximizată atunci când tehnologia și monetizarea sunt tratate ca un sistem unitar. Extindem acum această sinergie, aplicând bunele practici dezvoltate la nivel de grup, pentru a sprijini publisherii din Grecia în atingerea unor rezultate superioare în zona de venituri”, a explicat Bogdan Hagiu, Head of Monetization, Ringier România.

O viziune comună pentru viitor

Extinderea acestui parteneriat subliniază angajamentul Ringier România de a avea un rol activ la nivel regional. Prin furnizarea de soluții practice, bazate pe date, și prin dezvoltarea unor colaborări solide, Ringier România și Hellenic Technologies își propun să contribuie la succesul publisher-ilor din Grecia și dincolo de aceasta.

Despre Ringier România

Parte a grupului elvețian Ringier AG, Ringier România este un jucător de referință în zona de media digitală și monetizare, contribuind la dezvoltarea industriei în Europa de Sud-Est prin soluții performante de conținut și advertising.

Despre Hellenic Technologies

Hellenic Technologies este un partener de creștere digitală activ pe piețele din EMEA și internaționale, care sprijină organizațiile în transformarea prezenței digitale în creștere scalabilă și rezultate de business măsurabile.

