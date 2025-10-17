„La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 12.50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Fieni au fost sesizaţi de către un bărbat, de 52 de ani, pădurar în cadrul Ocolului Silvic Ialomicioara, cu privire la faptul că în pădurea din zona Dulbanu, din comuna Runcu este o persoană decedată. Cu ocazia deplasării poliţiştilor la faţa locului, aceştia au identificat un cadavru în stare avansată de putrefacţie”, au transmis reprezentanţii Poliţiei judeţene Dâmboviţa.

Identitatea persoanei nu a fost încă stabilită, iar primele analize indică lipsa urmelor de violenţă pe corp. Cadavrul a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Dâmboviţa pentru necropsie.

Aceasta va stabili cauza decesului şi perioada în care acesta a avut loc. Poliţia continuă investigaţiile în cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.

