Trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit de o patrulă a poliției în jurul orei 8.15, pe o peluză din spatele Free Clinic. Zona a fost imediat delimitată, fiind stabilite două perimetre: unul în jurul locului unde se afla cadavrul, lângă câteva mese de picnic, și altul în jurul a două corturi ale unor persoane fără adăpost.

„Victima este o femeie de 65 de ani care era fără adăpost. Se desfășoară o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului”, a transmis purtătorul de cuvânt al poliției din Anvers, Kim Bastiaens.

Conform ziarului belgian Gazet van Antwerpen, nu există indicii că femeia ar fi fost ucisă.

„Pentru a fi clar, nu este vorba aici de o problemă legată de consumul de droguri, ci de o afecțiune psihiatrică gravă”, a declarat Tino Ruyters de la Free Clinic pentru ATV. „Ea suferea de psihoze și, având în vedere trecutul ei traumatic, avea mari dificultăți în a-și vedea de viață”.

Din cauza problemelor sale, femeia evita să fie o povară pentru ceilalți și prefera să doarmă într-un cort, în loc să folosească adăposturile de noapte. Românca, care era iubită de cei care o cunoșteau, era fără adăpost de peste un deceniu.

„Am auzit multe reacții triste la moartea ei. Ieri a fost ajutată de angajații noștri, iar astăzi a murit. Este foarte tragic”, a declarat Ruyters.

