După coronavirus, medicii din Suceava se luptă și cu condițiile din propriul spital. De exemplu, în jur de 30 dintre aceștia sunt internați la secția dermatologie, iar alții, “pe un singur palier unde există o singură unitate sanitară”, la secția boli infecțioase, aflată într-un pavilion diferit.



Cei internați la dermatologie au punctat, pentru Libertatea, că n-au primit de mâncare de ieri, de la prânz, și până în această dimineață la 8.



“Între timp s-a rezolvat problema, ni s-au adus alimente, este mai bine decât ieri”, spun ei.



Totuși, aceștia acuză faptul că sunt înghesuiți, în timp ce șeful Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, are o rezervă “de lux”, la secția chirurgie, etajul 4. “Are dușul lui, noi suntem la grămadă”, povestește o asistentă.



“Are tratament preferențial. Lui i s-a adus mâncare de la restaurant, noi nu am mâncat jumătate de zi”, spun cadrele medicale.



Libertatea a încercat să ia legătura, de câteva ore, cu Gheorghe Flutur, însă fostul ministru al agriculturii (2004-2006) n-a răspuns la telefon. Asta deși, azi-dimineață, el dialogase cu reporterul ziarului.



În respectivul dialog, el a recunoscut că a „sărit peste rând” pentru a se testa.

„Am vrut să mă testez fiindcă am avut atâtea acţiuni în zonă şi am zis: ia să mă duc duminică, pe la 12 noaptea, că veneam de la o întrevedere, ia să intru să mă testez. Mi s-a părut o chestie corectă. Aşa am aflat”, a declarat pentru ziar.

