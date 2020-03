De Tiberiu Bujdei, Cristian Otopeanu,

UPDATE ora 7:50: Gheorghe Flutur a declarat pentru Libertatea că nu are „simptome rele” și că starea lui este una bună.

„Nu am niciun fel de simptome rele. Mă simt bine, dar trebuie să respect procedurile. Nici eu nu m-am aşteptat să ies pozitiv, dar ştiţi cum este, nici nu îţi dai seama… Uite că se întâmplă. Am luat medicamentaţia şi nu am niciun fel de problemă. Ieri a venit SMURD-ul, m-au echipat şi sunt la spital”, a spus Gheorghe Flutur pentru Libertatea.

Fostul ministru al Agriculturii a adăugat: „Eu mă tem că sunt foarte mulţi care stau şi nu ştiu că au. Nici măcar răceală nu am”.

Întrebat de Libertatea despre contextul în care a făcut testul pentru coronavirus, dacă nu a avut simptome, Gheorghe Flutur a explicat: „Am vrut să mă testez fiindcă am avut atâtea acţiuni în zonă şi am zis: ia să mă duc duminică, pe la 12 noaptea, că veneam de la o întrevedere, ia să intru să mă testez. Mi s-a părut o chestie corectă. Aşa am aflat”.

„Şi mai vreau să spun ceva. A fi implicat, uneori te costă”, a mai declarat Flutur, în contexul în care, ca preşedinte al CJ Suceava, este implicat în mai multe activităţi pe plan local.

Recomandări Un român a creat unul dintre cele mai vizionate portale de informare din lume, despre pandemia de coronavirus

„Astăzi mă încearcă un sentiment de adâncă tristețe că foarte mulți suceveni, din care, din păcate, și un număr mare de cadre medicale, sunt afectați de coronavirus. Sunt alături de ei și le urez tuturor însănătoșire grabnică”, a declarat Flutur într-un comunicat.

În același timp, el i-a rugat pe oameni să respecte cu toată strictețea măsurile adoptate de autorități.

Situația de la Spitalul Județean din Suceava este extrem de gravă. Până în acest moment, zeci de cadre medicale au fost infectate cu COVID-19.

Dintre cele 12 decese înregistrate la nivel național, cinci au fost pacienți intrernați la Spitalul Județean Suceava.

Citeşte şi:

Medic ATI: ”Eu sunt resemnat. Mă rog doar să fac forma ușoară, să nu consum resursele, și așa puține”

Ce noi restricţii avem începând de azi şi ce riscă cei care nu respectă regulile

GSP.RO Virusologul Molnar Geza estimează că în România vor fi două vârfuri ale pandemiei. Care este explicatia specialistului