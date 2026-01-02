„Centrul Chinologic Sibiu își ia rămas-bun de la Șuier, câine polițist emblematic, care a servit cu devotament și profesionalism, contribuind esențial la misiunile de menținere a siguranței publice și la protejarea comunității”, a transmis instituția.

„La doar un an de la ieșirea la pensie, plecarea lui este cu atât mai dureroasă. Șuier a fost mai mult decât un partener de intervenție: a fost un coleg loial, echilibrat și de încredere, un exemplu de disciplină și curaj, respectat de toți cei care au lucrat alături de el”, se mai arată în comunicat.

Surprinzător, Centrul Chinologic Sibiu nu a făcut public motivul decesului subit al câinelui, deși oamenii au cerut acest lucru pe pagina de Facebook.

„La solicitarea mea, mi-ati trimis o poza (recenta!) a lui Suier. Parea ca nu are nimic. Ce s-a intamplat, pentru ca nu era asa de batran? Ori poza nu era recenta?” a fost doar unul dintre mesajele trimise de oameni.

Nici Poliția Română nu a explicat cum a murit îndrăgitul animal.

Amintim că, după 7 ani de activitate în căutarea drogurilor, Șuier a fost „pensionat” din Ministerul de Interne în luna martie 2025. Pe atunci avea 9 ani.

Povestea câinelui polițist a început în 2018, când pe pagina de Facebook a MAI a fost postată o fotografie cu un alt câine-polițist pentru a ilustra o misiune a Poliției la Neversea. Numai că acel animal fusese pensionat, așa că oficialii din MAI au trebuit să repare eroarea de pe Facebook. Așa a fost ales un alt câine care, atunci când era pui, în loc să latre, scotea un șuierat. Motiv pentru care a fost numit Șuier. Prima lui misiune în căutarea drogurilor a fost la festivalul Untold din 2018.

Câinele-polițist Șuier a murit pe 1 ianuarie, la vârsta de 10 ani. El fusese luat în îngrijire de polițistul cu care a făcut echipă în ultimii 3 ani de misiuni.