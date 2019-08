Europa Travel îți propune un circuit de 9 zile în Maroc la tariful accesibil de 764 euro/persoană, prilej excelent să faci turul capitalelor imperiale și să pătrunzi în lumea tradițiilor beduine într-o aventură fără egal în deșertul Sahara!

Nu rata capitalele imperiale!

Călătoria în lumea tradițiilor marocane începe cu orașul Casablanca, o perlă de pe coasta Atlanticului, zgomotos și liberal, remarcabil prin amestecul arhitectural între stilurile islamic, francez și andaluz. Simbol al locului este Moscheea Hassan II care deține cel mai înalt minaret din lume ce măsoară 210 m, ce a fost construită o parte pe pământ și una în ocean. Dacă vrei să simți amprenta vremurilor trecute mergi la Medina Antică, înconjurată de ziduri de apărare și împărțită în străzi înguste. Ieși pe poarta nordică pentru a da în Piața Mohammed, cel mai cosmopolit loc din oraș, iar de aici pornește spre cocheta promenadă La Corniche în capătul căreia se arcuiește cea mai populară plajă din Casablanca.

Continuă cu explorarea Orașului Roz, Marrakech unde te așteaptă colorata Medină și incredibila Piață Jemaa el Fnaa, monumente parte din UNESCO, unde mirosul de ceai verde te îmbie la relaxare. Centrul orașului este dominat de Moscheea Koutoubia, o construcție cu stiluri arhitecturale amestecate, marcată printr-un minaret înalt de 80 m, ce este înconjurată de o mică grădină exotică. Un alt exemplu de arhitectură tipic marocană este El Badi Palace, ridicat de sultanul Ahmad al-Mansur în 1578, deținând circa 360 de camere decorate în cel mai luxos mod cu putință.

Capitala religioasă a Marocului, Fez găzduiește cea mai mare medină antică încă locuită – Fes el Bali, plină de bazare colorate, ateliere ale meșterilor locali, ceainării și numeroase căsuțe în nuanțe de galben-miere. Palatul Regal este adevărata operă de artă marocană, cu fațada plină de mozaicuri repetitive în nuanțe diverse de albastru și cu porți impresionant de un auriu strălucitor. Nu departe găsești Moscheea Quarouiyen, cu cea mai veche universitate islamică din lume ce deține o impresionantă bibliotecă cu circa 30.000 de cărți vechi.

Dacă ești pasionat de istorie nu poți rata vizitarea sitului roman Volubilis, ce face parte din UNESCO, ruinele sale fiind cele mai bine păstrate din Africa de Nord. Situl se află destul de aproape de Meknes, orașul imperial al vizirului Moulay Ismail unde vei găsi un amalgam de palate, haremuri și băi tradiționale, adevărate comori ale stilului islamic.

Capitala Rabat este o destinație cu aer medieval, misterioasă și plină de farmec unde poposesc milioane de turiști în fiecare an atrași de bogățiile locului. Centrul orașului este ticsit de obiective: de la moschei la muzee și de la palate la teatre. Simbolul locului este Kasbah Ouidaias, fortăreața ridicată în timpul Dinastiei Almohad, unde vei simți cel mai bine atmosfera locală. Nu rata Mausoleul Mohammed al V lea aflat foarte aproape de Turnul Hassan, un minaret care măsoară astăzi numai jumătate din înălțimea propusă de arhitect.

Pătrunde în lumea tradițiilor berbere!

Poarta spre Deșertul Sahara – Ouarzazate nu putea lipsi din itinerariul tău mai ales dacă vrei să deslușești secretele beduinilor și să „îmblânzești” valurile de nisip auriu. Traversează culmile Munților Atlas și străbate Tiz-in-Tichka, localitatea recunoscută pentru că se află la cea mai mare altitudine din Africa de Nord. Pornește spre castelele din nisip ale orășelului Ouarzazate: Taourirt și Tifoultout adevărate cetăți fortificate parte din UNESCO. În Erfoud, așezarea care se pierde printre dune de nisip, poți experimenta plimbarea pe cămilă și o noapte în stil beduin în jurul unui foc de tabără.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Maroc – tarife de la 764 euro/persoana, 9 zile (2 nopti in Casablanca, 1 noapte in Marrakech, 1 noapte in Ouarzazate, 1 noapte in Erfoud -Merzouga, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

