Călin Georgescu, la biserica unde Kira Hagi s-a cununat religios

Calin Georgescu a fost filmat la biserica la care urma să ajungă mireasa, iar jurnaliștii l-au rugat să îi spună o urare fiicei lui Gică Hagi. Fostul candidat la prezidențiale nu s-a oprit însă din mers și nu a dat nicio declarație. El s-a urcat în mașină și a plecat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Capturi video: România TV

Călin Georgescu a fost pus sub acuzare vineri, 27 iunie, pentru propagandă legionară, au declarat surse din Parchetul General pentru Libertatea. Mai precis, procurorii i-au schimbat calitatea din suspect în inculpat, după ce a rostit la Realitatea Plus un citat din fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu. Georgescu, aflat sub control judiciar, nu a dorit să vorbească în fața anchetatorilor, au precizat sursele citate pentru Libertatea.

Pe 26 februarie, fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că a comis mai multe infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale 2024, pe care îl câștigase.

Recomandări Elena Udrea, operată de urgență la Spitalul Județean Ploiești: care este diagnosticul pus de medici

El a mai fost acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, dar nu a fost reținut atunci, ci doar plasat sub control judiciar, care a fost prelungit succesiv.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur al alegerilor prezidențiale 2025. La finalul lunii mai, cu o zi înainte ca Parchetul General să îl cheme la audieri și să extindă urmărirea penală pentru că a citat la Realitatea Plus din Corneliu Zelea Codreanu, Georgescu și-a anunțat retragerea din viața politică.

Kira Hagi se mărită cu Thomas Ferfelis

Kira Hagi (29 de ani), fata lui Gică Hagi, se căsătorește duminică, 29 iunie, cu Thomas Ferfelis (29 de ani), un grec cu care s-a logodit în vara lui 2024, așa cum a anunțat Libertatea în premieră încă de acum trei săptămâni.

Nunta religioasă a Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis are loc la biserica Sfântul Visarion din București, situată lângă Piața Romană, vis-a-vis de casa lui Dinu Lipatti, în care au locuit inclusiv marele lingvist și savant Alexandru Graur, dar și fiul său, celebrul comentator sportiv Dumitru Graur.

Este aceeași biserică unde, în iulie 2024, s-a căsătorit religios și fratele Kirei, Ianis Hagi, cu Elena Tănase.

Recomandări Cine este femeia care încasează chirie 120.000 de euro de la Eximbank, contractul care l-a enervat pe Bolojan

Petrecerea va avea loc seara, începând cu ora 18.30, la Cernica Events, un local cunoscut, situat pe malul lacului Cernica.