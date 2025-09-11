Georgescu a fost așteptat în fața instanței de zeci de susținători care l-au aclamat minute în șir. „Mulțumesc pentru prezență celor care sunt aici în număr foarte mare. Prezența mă onorează”, a spus el, la ieșirea din Tribunal.

Apoi s-a referit la Charlie Kirk, un comentator conservator pro‑Trump în vârstă de 31 de ani care a fost asasinat ziua precedentă în SUA. „Ar trebui să vorbim de tragedia care a avut loc în America, asasinarea unui lider tânăr, care rostea o mobilizare fantastică pentru studenți și tineri, legată de adevăr și dreptate. Consider că este un martir. Însă moartea lui arată o rană a generației tinere, care nu vrea să mai trăiască în minciuna globalistă și în ideologia woke”, a spus Georgescu.

„Charlie Kirk a fost asasinat în America, dar se putea întâmpla oriunde. Se putea întâmpla și aici. Dar important este că tineretul nu mai dorește să tacă prin frică. Acesta este un mesaj foarte important. Sistemul este indiscutabil pe sfârșite, oriunde în lume. Tineretul din România să aibă încredere, să aibă cutezanță. Viitorul este al tineretului. Luați-l, este al vostru!”, a adăugat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Ce s-a discutat la conferința unde trebuia să ajungă moldoveanul Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj. Momentul în care un invitat a abordat subiectul „cetățeanului arestat”

Înainte să afle dacă rămâne sau nu sub control judiciar, Georgescu a mai spus: „Asist la un abandon al legii în favoarea puterii, al vânătorii de oameni. Dar am speranța că puterea judecătorească nu va anula justiția în favoarea puterii. Îmi pun întrebarea ce valoare poate să mai aibă onoarea într-o țară unde dezonoarea stă cu regele la masă. Și regele este gol”.

Pe 26 februarie, fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că a comis mai multe infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale 2024, pe care îl câștigase.

În aceeași zi, a fost plasat prima dată sub control judiciar, iar de atunci măsura a fost prelungită succesiv. Instanța a motivat că există un pericol social ridicat, iar starea de pericol și nesiguranța justifică menținerea măsurii preventive.

Georgescu a mai fost acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur la alegerile prezidențiale 2025.

Pe 2 iulie, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu, cel care a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulat apoi de CCR. Anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, respectiv Corneliu Zelea Codreanu.