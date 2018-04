Cambridge Analytica a accesat mesajele private ale unora dintre cei 87 de milioane de utilizatori afectați în scandalul datelor personale care zguduie Facebook în acest moment, scrie Business Insider.

Aleksandr Kogan, cercetătorul care a adunat datele utilizatorilor prin intermediul chestionarului psihologic completat de 270.000 de oameni ar fi adunat și mesajele private.

Acestea ar fi fost strânse cu ajutorul aplicației This Is Your Digital Life, iar numărul celor afectați ar fi de ”câteva mii” de persoane.

Totuși, chiar dacă numărul este mic, aceasta este o intruziune mult mai adâncă în viața privată decât colectarea de locației, a zilei de naștere, a preferințelor și a trăsăturilor de personalitate.

Pe de altă parte, și Facebook are un sistem care ”scanează” mesajele trimise prin Messenger, ceea ce înseamnă că algoritmii companiei citesc oricum mesajele în căutare de ”conținut ilegal”.

Kogan zice ca e ”proiect separat”

Într-un interviu pentru New York Times, Kogan a recunoscut că a strâns mesajele de la ”un număr limitat de oameni, probabil”, dar ca parte a unui proiect academic separat, completând că acestea nu au fost niciodată livrate către Cambridge Analytica.

Firma de marketing politic a folosit informațiile pentru a construi profile psihologice pentru votanții din SUA și apoi a utilizat aceste profile în alegerile din 2016 din SUA de partea lui Donald Trump.