Cămin murdar, cu saltele pătate și gândaci pentru liceenii veniți în tabăra de vară a Universității din București. „Tu ai sta aici?”

Un voluntar la Universitatea de Vară a Universității din București (UBSU) a fost jefuit în noaptea de 30 iulie. Hoțul a forțat grilajele de la geamul camerei aflate la parter și a intrat pe fereastră. Liceenii veniți la Universitatea de Vară a UB au fost primiți în camere cu gândaci, saltele murdare și pereți crăpați.

An de an, Asociația Studenților la Universitatea din București (ASUB) organizează, cu sprijinul conducerii instituției de învățământ superior, tabăra de vară, unde liceenii pot veni să stea două săptămâni la cămin, să trăiască experiența de student. Ei au parte de cursuri cu profesori de la facultățile UB și de activități organizate de voluntarii asociațiilor studențești. Și voluntarii pot să stea, alături de liceeni, la cămine. Anul acesta ei au stat în campusul Grozăvești, în căminul D, ocupând 4 niveluri.

„UniBuc – Căminul Groazei. Tu ai sta aici?”

Dar liceenii primiți anul acesta la UBSU au fost cazați într-un cămin degradat, cu pereți crăpați, gândaci și saltele murdare. Ei au reclamat aceste probleme organizatorilor: „Au tot apărut diferite discuții, că condițiile sunt nașpa […] noi am încercat să le spunem că o să intre în renovare (căminul – n.r.), că am curățat și noi, și doamnele de serviciu care sunt angajate”, spune președinta organizației studențești

În urma acestei ediției UBSU însă, ASUB a făcut publice mai multe poze și un mesaj în care expune condițiile căminului.

„UniBuc – Căminul Groazei. Tu ai sta aici?”, este mesajul cu care se deschide postarea de pe rețelele de socializare ASUB.

„Căminele Groazei ale Universității București reprezintă o sursă de rușine pentru valorile de excelență promovate de instituție, evidențiind în același timp ipocrizia responsabililor. ASUB își dorește un mediu sigur pentru studenți, în care aceștia să se poată dezvolta fără teama de a-și pune în pericol integritatea fizică și materială”, se încheie mesajul postat de ASUB pe rețelele de socializare.

Au fost jefuiți de cineva care a intrat pe geamul căminului

Libertatea a stat de vorbă studenți și cu purtătorul de cuvânt al Universității din București Bogdan Oprea.

Doar o parte din căminele Universității din București au rămas deschise peste vară, celelalte fiind închise pentru renovare, potrivit Direcției Cămine Cantine și Activități Studențești. Acestea sunt Grozăvești A1, Grozăvești A, Grozăvești B, Leu C – doar pentru studenții care au locuit și în timpul anului universitar, Theodor Pallady 2, Stoian Militaru, Gaudeamus – doar pentru studenții care au locuit și în cursul anului universitar, Măgurele G2 și G5, Poligrafie, Fundeni.

Practic, din cele 16 cămine, 5 sunt închise în această vară. În restul, stau studenți.

Francisc este student la Facultatea de Istorie a Universității din București și voluntar ASUB. A făcut parte din organizare alături de iubita lui, studentă la aceeași facultate. Au stat în aceeași cameră, la parter în Grozăvești D, pe timpul UBSU.

„În seara zilei de 29 august la ora 23.30 am plecat împreună cu prietena mea și cu un grup de elevi participanți la UBSU în oraș, am asigurat camera – am închis ușa, numai că geamurile au rămas deschise, noi având siguranța că acele gratii vor fi ok ca să nu între nimeni în cameră”, povestește Francisc.

Când s-au întors înspre dimineață, el cu prietena sa nu au mai găsit camera așa cum au lăsat-o: „Ne-am întors în jurul orei 3.20 și am găsit camera răvășită, o parte din lucrurile noastre dispărute: două laptopuri, căști Airpods, un ceas, niște ochelari de firmă, un ghiozdan, haine, baterii externe, încărcătoare”.

„Căminele nu sunt sigure”

Francis a anunțat Poliția care a venit la fața locului și a constatat furtul. Zilele următoare s-a uitat pe camere împreună cu conducerea căminului și a văzut că cineva a intrat pe geamul camerei, forțând gratiile ruginite: „Gratiile au o formă de cerc – un cerc din colț lipsea încă de când m-am cazat aici, iar hoțul a îndoit celălalt cerc care era scos din sudură și a reușit singur să intre pe sub gratii pe geam”, povestește studentul.

Înainte de a intra în camera celor doi, hoțul a încercat să intre pe geamul de la baie și a verificat gratiile și de la alte camere, mai spune Francisc că a văzut în filmările surprinse de camerele de supraveghere din campus.

„Nu este vorba numai despre noi, ca păgubiți, dar ne gândim că poate în loc să intre peste noi, putea să intre peste niște elevi minori și se putea lăsa cu altceva, cu viol sau cu cine știe ce. Deci, despre asta e vorba, căminele nu sunt sigure”, mai spune studentul.

Directorul căminelor a pus gratia ruptă la loc, cu mâna

Francisc a verificat starea gratiilor cu cineva din administrația căminelor: „A venit domnul director de la cămine și a tras de gratii acolo și gratia care era scoasă din sudură de hoț, el a pus-o la loc cu mâna”.

Gratiile de la geamuri sunt ruginite

Alexandra Ivașc, fostă președintă a ASUB, spune că acest incident i-a determinat pe voluntari să facă publică situația căminelor, deși asociația a atras atenția de mai mult timp conducerii universității cu privire la condiții. „Toate discuțiile s-au terminat pe cale amiabilă. Nu am simțit nevoia atunci să ieșim cu o astfel de poziție deoarece conducerea a părut înțelegătoare, știau cumva problemele și au zis că le vor rezolva. Și, într-adevăr, unul dintre căminele din Grozăvești a intrat în renovare – căminul C”.

„Nu este normal să nu ne simțim în siguranță în cămine”, mai adaugă ea.

Fosta președinta ASUB Alexandra Ivașc. Foto: Facebook

„Nu se dau camere neîngrijite. Dacă ele sunt distruse peste an”

Contactat de Libertatea, purtătorul de cuvânt al UB Bogdan Oprea spune că universitatea a luat deja niște măsuri în urma incidentului: „Am trimis imaginile video la Poliția Locală, camerele video sunt acolo (în campus – n.r.), am suplimentat paza, am adus încă un paznic”.

Legat de situația din cămine, Oprea spune că „întotdeauna se fac renovări și activități de igienizare pe parcursul verii, iar toamna, înainte de punerea în circuit, camerele care nu corespund sunt scoase din circuit. Nu se dau camere neîngrijite. Dacă ele sunt distruse peste an… se mai întâmplă”.

Grozăvești C, în renovare

Pentru starea degradată a căminelor, conducerea UB spune că și studenții au o parte de vină: „Gaura făcută în gard despre care vorbește ASUB e făcută de studenți, nu e făcută de altcineva, ca să își scurteze drumul. Gaura din gard a fost astupată. […] Distrugerile acelea le fac studenții, nu noi, cei din administrație sau de la Universitatea din București”, precizează Oprea. Acesta se referă la o poză făcută publică de studenți care arată un gard rupt.

Conducerea mai spune că la toate căminele se fac lucrări, potrivit planului de acțiune în curs: „La Grozăvești C – lucrări de reabilitare, renovare și modernizare, care înseamnă reabilitare spații comune, holuri și înlocuire uși acces, reparații și igienizări locale în celelalte cămine”.

Într-un comunicat de presă remis ulterior, conducerea UB a menționat că Alexandra Ivașc nu mai este studentă a universității, aceasta fiind exmatriculată și că acele cămine sunt în administrarea comună cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. În ceea ce privește măsurile de siguranță, susține că după jaful din căminul Grozăvești s-a stabilit:

constituirea, începând cu data de 1 august 2023, a unei patrule mobile în campus, patrulă de pază care își va desfășura activitatea în intervalul orar 16.00 – 6.00, zilnic;

înlocuirea tuturor agenților de pază de la căminele C și D din Campusul „Grozăvești” pentru a împiedica accesul persoanelor străine;

blocarea căilor de acces în campus, altele decât cele de la căminul A1 și Facultatea de Filosofie (exista o cale de acces utilizată, cu precădere, de către studenții Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București care locuiesc în căminul E din „Grozăvești”);

au fost identificate pe camerele de supraveghere imagini care surprind momentul furtului și a fost înștiințată Poliția; menționăm, pe această cale, că sistemele de supraveghere funcționează, contrar celor afirmate de domnișoara Ivașc M.-C. Alexandra în adresa depusă la Rectoratul Universității din București.

