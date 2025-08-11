Era puțin după ora 7 dimineața când Guillaume, șoferul unui camion, a zărit un trup pe carosabil, chiar în mijlocul autostrăzii A43, la Planaise, în Savoie.

„Imediat după ieșirea din Montmélian, am zărit o siluetă întinsă pe jos. Era chiar pe șosea, întinsă pe banda din dreapta. Și nu pe banda de urgență!”, a explicat șoferul .

Au scăpat ca prin urechile acului

Tânăra, în vârstă de 30 de ani, sărise de pe podul care traversează autostrada. Era grav rănită, dar încă în viață, conform France Bleu. Guillaume a oprit pe banda din partea dreaptă și a aprins luminile de avarie.

„Am ieșit din camion pentru a merge să o văd (n.red. – pe tânăra care tocmai căzuse de pe pod). Era deja cineva lângă ea și am decis să o punem în siguranță în spatele parapetului autostrăzii. În timp ce se întâmpla asta, m-am dus în spatele camionului meu pentru a dirija puțin traficul, pentru a le spune oamenilor să încetinească, ceea ce am și făcut până când un camion de 44 de tone m-a văzut în ultimul moment. Nu a putut să ne evite”, a povestit șoferul.

Celălalt camion a lovit partea din spate a vehiculului condus de Guillaume. Impactul a fost violent, iar ambele camioane au fost distruse. Încărcătura de porumb, de 44 de tone, s-a împrăștiat pe carosabil.

Guillaume, care lucrează pentru compania Deltatome, cu sediul în Saint-Quentin-Fallavier, a mărturisit că a fost „înfricoșător”.

„Când i-am ascultat pe pompieri și pe polițiști, ne-au spus: «Ați scăpat ca prin urechile acului!. În 20 de secunde, ați fi trecut cu toții sub camion. Am fi fost cu toții secerați!»”, a mai adăugat bărbatul.

Tânăra și șoferul camionului de 44 de tone au ajuns la spital

Din fericire, Guillaume a oprit camionul „la 50 de metri distanță de această doamnă”, iar această distanță de siguranță i-a salvat.

„Am făcut tot ce am putut cu mijloacele pe care le aveam la dispoziție. Dar e în regulă. Moral, sunt bine și îmi spun că am salvat viața a 4-5 persoane. Asta e ceea ce contează pentru mine”, a declarat el.

„Ne spunem că am avut cu adevărat noroc. Și în nenorocirea acestei tinere, da, am salvat-o. Dar cu riscul vieții noastre”, a mai afirmat acesta.

Tânăra, în stare gravă, și șoferul camionului de 44 de tone au fost internați în spital.

Amintim că, în noiembrie 2024, un șofer român de TIR a fost salvat din cabina care ardea, în urma unui accident pe o autostradă din Franța, de un polițist și o jandarmeriță care erau în timpul lor liber.

