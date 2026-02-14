Din vara anului 2025, autoritățile din departamentele Lot și Aveyron au instalat un sistem de cântărire automată a camioanelor, completat de camere video. Investiția, care s-a ridicat la 300.000 de euro, a fost menită să descurajeze vehiculele de mare tonaj să circule pe acest pod, relatează publicația franceză Centre Presse.

Camerele înregistrează numărul de înmatriculare al vehiculelor care depășesc greutatea admisă, iar șoferii sunt ulterior sancționați.

Președintele Consiliului Departamental Lot, Serge Rigal, a condamnat incidentul pe rețelele de socializare.

„Deplâng acest comportament iresponsabil. Așteptăm acum ca autoritățile judiciare să ia măsuri ferme în urma plângerii noastre”.

În urma traversării ilegale, podul a fost închis traficului „până la noi ordine”, a anunțat Rigal. O rută ocolitoare a fost deja stabilită, iar o expertiză tehnică detaliată este programată săptămâna viitoare pentru a evalua posibilele daune structurale înainte de a decide redeschiderea podului, scrie Centre Presse.

Incidentul a cauzat perturbări semnificative traficului din zonă, iar autoritățile investighează cazul. Șoferul camionului este pasibil de sancțiuni severe, având în vedere că a ignorat atât limitele de greutate, cât și pericolul amplificat de condițiile meteorologice extreme din timpul furtunii Nils.

