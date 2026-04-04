Sistemul construit de Orban, pentru a bloca orice succesor

Chiar dacă favoritul opoziției, Péter Magyar, câștigă alegerile din Ungaria în această lună, el va avea de înfruntat un „câmp minat” politic și juridic, construit în timp de actualul premier Viktor Orban.

După 16 ani la putere, Orban a consolidat controlul asupra unor instituții-cheie, unde persoane loiale pot bloca bugetele și pot respinge legi prin intermediul unei curți constituționale percepute ca fiind politizată.

Majoritatea de două treimi, obstacol major

Pentru a guverna eficient, Magyar ar trebui să modifice numeroase legi fundamentale, însă acest lucru este posibil doar cu o majoritate de două treimi în Parlament, un prag dificil de atins.

Așa-numitele „legi cardinale” reglementează domenii esențiale precum justiția, mass-media, sistemul electoral, finanțele publice, politica familială și relația cu biserica.

Partidul de guvernământ Fidesz mizează pe faptul că formațiunea Tisza, relativ nouă și eterogenă, nu va reuși să guverneze eficient.

„Pentru ca Tisza să poată guverna, ar trebui să aibă un fel de viziune coerentă pentru țară și ar avea nevoie de ceva care să semene cu o comunitate politică coerentă în spatele lor. Există o singură problemă care îi unește, vor să ne dea afară de la putere. Acest lucru ar putea fi sau nu suficient pentru a ne înlătura de la putere, dar, cu siguranță, nu este suficient pentru a guverna țara”, a declarat ministrul ungar pentru afaceri europene, János Bóka, pentru POLITICO.

Bugetul, primul test

Unul dintre cele mai mari obstacole pentru un eventual guvern condus de Péter Magyar va fi adoptarea bugetului. Situația financiară este deja complicată, după ce guvernul a cheltuit masiv înainte de alegeri, atingând 50% din deficitul anual planificat încă din primele luni ale anului.

În plus, Consiliul bugetar, format din membri apropiați de Viktor Orban, are puterea de a bloca bugetul.

În cazul în care acesta nu este adoptat, președintele Tamás Sulyok poate convoca alegeri anticipate.

Fonduri europene blocate și reforme dificile

Un alt test major îl reprezintă deblocarea celor 18 miliarde de euro din fonduri europene înghețate.

Pentru a accesa acești bani, viitorul guvern trebuie să implementeze reforme cerute de Uniunea Europeană, însă multe dintre acestea necesită, din nou, o majoritate de două treimi. Succesul va depinde atât de capacitatea de negociere a lui Magyar, cât și de flexibilitatea instituțiilor europene.

Instituții controlate și influență extinsă

De-a lungul anilor, Fidesz a numit persoane loiale în funcții-cheie, inclusiv în cadrul parchetelor, instituției Avocatului Poporului și autorităților de reglementare a mass-media.

De asemenea, controlul asupra presei a fost consolidat prin crearea fundației KESMA, care reunește sute de instituții media.

Curtea Constituțională, formată din judecători numiți de Fidesz, poate respinge legile adoptate de un eventual guvern de opoziție.

Președintele și Curtea Constituțională, pârghii decisive

Președintele Tamás Sulyok are competența de a retrimite legile în Parlament sau de a le sesiza Curții Constituționale, ceea ce poate bloca reformele. În plus, modificările constituționale recente au întărit puterile acestuia, făcând dificilă chiar și revocarea sa din funcție.

„Orbán a planificat cel mai rău scenariu posibil în cazul în care va fi înfrânt”, a declarat Kim Lane Scheppele, profesoară de drept constituțional și alegeri la Universitatea Princeton. Ea a subliniat că amendamentul la constituție adoptat în decembrie „ar face aproape imposibilă demiterea sau înlăturarea președintelui de către un nou parlament”.

Orban, un adversar redutabil și din opoziție

Chiar și în cazul unei înfrângeri electorale, Viktor Orbán ar putea continua să influențeze politica din opoziție. Zsuzsanna Szelényi, o fostă deputată Fidesz care a părăsit partidul atunci când Orban a schimbat ideologia acestuia de la liberalism la conservatorism național în anii 90, a afirmat că Orban și Fidesz au o tradiție solidă în a fi luptători în opoziție.

Szelényi a amintit ce s-a întâmplat în 2006, la cele mai recente alegeri naționale din Ungaria care nu au fost câștigate de Fidesz.

Orban și-a acceptat inițial înfrângerea în fața Partidului Socialist Maghiar, dar în câteva luni, situația s-a schimbat după ce maghiarii au fost revoltați de un discurs privat al liderului socialist Ferenc Gyurcsány, care a ajuns în presă. În discursul respectiv, Gyurcsány a recunoscut că a mințit pentru a câștiga alegerile, negând că va introduce măsuri de austeritate.

„Între 2006 și 2010, Fidesz a dus politica în stradă și a hărțuit guvernul cu tactici extrem de obstrucționiste în parlament”, a declarat Szelényi pentru POLITICO. Este un scenariu pe care ea crede că Orbán ar putea fi tentat să-l repete. „Orban va avea la dispoziție o mulțime de instrumente procedurale pe care le va putea folosi pentru a întârzia chiar și formarea unui nou guvern”, a mai spus fosta deputată Fidesz.

Ce alegeri sunt în Ungaria pe 12 aprilie 2026

Cetățenii ungari sunt chemați la vot pe 12 aprilie 2026 pentru alegeri parlamentare, respectiv a alege noua componență a Adunării Naționale.

Scrutinul este considerat momentul de cotitură al politicii de la Budapesta, fiind prima dată din 2010 când premierul Viktor Orban se confruntă cu un risc real de a pierde puterea. După mai bine de un deceniu de dominație autoritară a partidului Fidesz, scena politică a fost zguduită de ascensiunea fulminantă a lui Péter Magyar. Fost membru al sistemului, Magyar conduce acum partidul de opoziție TISZA (Respect și Libertate), care a reușit să depășească sau să egaleze Fidesz în sondajele de opinie din ultimele luni.