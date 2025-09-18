Care este teoria „diavolului de pe bancnota de 50 de euro”

Povestea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, stârnind curiozitate, teamă și controverse politice. Grupurile religioase și mișcările opuse adoptării monedei euro au amplificat teoria, transformând o simplă bancnotă într-un subiect de discuție aprinsă.

Conform acestei teorii, dacă îndoi o bancnotă de 50 de euro într-un anumit mod și o ții în fața unei oglinzi, se formează imaginea unui chip cu coarne, asemănător unui diavol.

Acest fenomen a fost readus în discuție mai ales de grupuri religioase și mișcări opuse aderării Bulgariei la zona euro. Trecerea Bulgariei la moneda europeană urmează să devină oficială de la 1 ianuarie 2026.

Teoria „Diavolul e pe bancnota de 50 de euro” a câștigat teren din cauza contextului politic din Bulgaria

Această controversă apare cu câteva luni înainte ca moneda din țara vecină să se schimbe oficială. Prețurile din Bulgaria sunt deja afișate atât în leva, cât și în euro, iar situația a alimentat dezbaterile într-un climat deja încărcat.

O parte a populației și a grupurilor politice contestă introducerea monedei unice europene, iar teoria „diavolului pe bancnotă” a fost folosită pentru a alimenta aceste temeri și controverse.

Pe lângă aspectul simbolic și politic, fenomenul a generat și o adevărată isterie pe rețelele de socializare, cu mii de comentarii, videoclipuri virale și mesaje alarmiste în rândul utilizatorilor din Bulgaria și nu numai.

Banca Centrală Europeană dezminte teoriile conspirației din online cu privire la bancnota de 50 de euro

Banca Centrală Europeană (BCE) a intervenit rapid pentru a calma spiritele și a elimina neînțelegerile. Un purtător de cuvânt al BCE a explicat că designul bancnotelor este inspirat de tema „epoci și stiluri” și că elementele reprezentate pe față — uși și ferestre — simbolizează deschiderea și cooperarea între popoarele Europei.

Pe partea cealaltă, podurile de pe revers simbolizează dialogul și legătura între statele membre.

„Nu, Diavolul nu se află în spatele bancnotei de 50 de euro. (…) Designul seriei actuale de bancnote euro prezintă imagini cu poduri pe verso, simbolizând comunicarea dintre popoarele Europei”, a transmis un purtător de cuvânt al BCE, potrivit presei străine.

Cum explică Banca Centrală Europeană imaginile virale cu bancnota de 50 de euro

Imaginile care pot apărea când vine vorba de bancnote îndoite sau puse în oglindă sunt, potrivit BCE, simple efecte optice rezultate din combinații întâmplătoare și neintenționate ale graficii.

Grupul european a subliniat că nu există nicio semnificație ascunsă sau mesaj secret în designul bancnotelor, iar fenomenul este un caz clasic de pareidolie — o percepție falsă care face ca imagini ambigue să semene cu forme familiare, precum fețe umane sau creaturi.

„Alte imagini care pot apărea atunci când bancnotele sunt pliate într-un anumit fel sunt neintenționate și nu au nicio legătură cu designul lor”, a mai declarat Banca Centrală Europeană.

BCE a reafirmat importanța unui dialog deschis și a eliminat suspiciunile, exprimându-și încrederea că aceste bancnote vor reprezenta un simbol al unității și cooperării europene, nu al unor teorii conspiraționiste ce nu au nicio bază reală.

Cine este designerul care a creat bancnota de 50 de euro

Dacă vorbim de bancnotele de 50 de euro ce fac parte din seria Europa, lansată în 2017, designul a fost creat de graficianul independent Reinhold Gerstetter, stabilit la Berlin. Bancnotele euro prezintă pe față elemente arhitecturale simbolice, iar pentru bancnota de 50 de euro este reprezentat stilul Renașterii (secolele XV-XVI).

Imaginea include elemente precum ferestre și poduri fictive care simbolizează deschiderea, cooperarea și legătura între popoarele Europei.

Pentru noile bancnote euro care vor intra în circulație din 2026, BCE a lansat un concurs național de design pentru a alege grafica, iar temele propuse includ „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”, cu posibile reprezentări ale unor personalități și elemente naturale pe bancnotele viitoare.