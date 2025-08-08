Măsuri anti-speculative pentru tranziția la euro

Bulgaria se pregătește pentru adoptarea monedei euro în 2026. Conform presei bulgare, începând din data de 8 august 2025, toți comercianții din țară sunt obligați să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro.

Această măsură se aplică atât magazinelor fizice, cât și celor online. Reglementarea face parte din strategia de pregătire pentru aderarea Bulgariei la zona euro, programată pentru 1 ianuarie 2026.

Măsurile anti-speculative vor rămâne în vigoare până pe 8 august 2026, cu două luni mai mult decât propunerea inițială a Consiliului de Miniștri.

Reguli stricte pentru afișarea prețurilor

Pentru a evita confuzia, ambele prețuri trebuie să apară pe etichete unul lângă altul, cu font identic, aceeași mărime și culoare. Ofertele promoționale trebuie marcate separat. Există excepții pentru taxiuri, benzinării și vânzări de țigări.

Retailerii au la dispoziție două luni, până pe 8 octombrie 2025, pentru a-și actualiza sistemele conform noilor reglementări. Rata oficială de conversie este fixată la 1,95583 leva pentru un euro.

O clauză specială interzice majorările de prețuri nejustificate până la sfârșitul lui 2025. Guvernul poate interveni fără aprobarea Parlamentului în cazul unor creșteri suspecte.

Obligații suplimentare pentru marile companii

Firmele cu o cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane de leva trebuie să publice săptămânal prețurile pentru bunurile de consum de bază pe site-urile lor.

Companiile s-au opus acestei reglementări, spunând că sporesc povara asupra lor și sunt restrictive. Aceste măsuri vizează asigurarea unei tranziții line la euro și protejarea consumatorilor bulgari în perioada de schimbare a monedei naționale.

Cum se plătește în prezent în Bulgaria

Bulgaria va adopta moneda euro ca monedă oficială de la 1 ianuarie 2026. În prezent, plățile în țara vecină se realizează doar în leva, moneda oficială a țării în prezent.

Totuși, există o serie de locuri unde pot fi acceptați și euro, însă nu peste tot așa că cel mai indicat pentru turiști și călători este să aibă la ei moneda locală. Nefiind o monedă oficială încă, unii comercianți pot refuza tranzacțiile în euro.

La trecerile de pod însă sau la drumurile cu feribotul, plata se poate realiza și în euro.

Bulgaria trece oficial la euro din ianuarie 2026

Decizia ca Bulgaria să treacă la euro a fost luată oficial în 2025, cu aprobarea finală a Comisiei Europene și a Consiliului Uniunii Europene.

Bulgaria urmează să adopte moneda euro începând cu 1 ianuarie 2026, devenind astfel al 21-lea stat membru al zonei euro. Această decizie a fost comunicată pe 4 iunie 2025 de Comisia Europeană, iar miniștrii de finanțe ai statelor membre UE au dat unda verde finală în iulie 2025.

Etapele prin care Bulgaria a aderat la euro

Principalele etape parcurse de Bulgaria pentru aderarea la euro au fost:

În 1997, Bulgaria a adoptat un regim de consiliu monetar (currency board) după o criză economică, ancorând leva mai întâi de marca germană și apoi, din 1999, oficial de euro, la un curs fix de 1 euro = 1,95583 leva. Această legătură stabilă a fost menținută până în prezent.

La 10 iulie 2020, Bulgaria a aderat oficial la Mecanismul Cursului de Schimb II (MCS II), o etapă esențială înaintea aderării la zona euro, care presupune menținerea unui curs valutar stabil față de euro și respectarea criteriilor macroeconomice.

Începând cu 1 octombrie 2020, Banca Centrală Europeană (BCE) a preluat supravegherea directă a patru bănci semnificative din Bulgaria și monitorizează alte instituții financiare bulgare, în cadrul unui cadru de cooperare strânsă pentru integrarea financiară în zona euro.

Bulgaria a menținut disciplina bugetară și stabilitatea economică, ajustându-se treptat la criteriile de convergență, inclusiv controlul inflației, deficitului bugetar și al datoriei publice.

După aprobările necesare din partea Comisiei Europene, BCE, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene, aderarea Bulgariei la zona euro a fost oficializată în iulie 2025, urmând să devină efectivă la 1 ianuarie 2026.

