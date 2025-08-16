În Neptun, situația a fost la fel de gravă, cu numeroase intervenții ale salvamarilor pentru a salva persoane care au ignorat steagul roșu. Salvamarii au transmis un avertisment clar: „Astăzi, în Jupiter și Neptun, 4 persoane, dintre care 2 copii, au fost în pericol de înec, iar un bărbat și-a pierdut viața. Dragi turiști, steagul roșu arborat înseamnă scăldatul interzis, iar ignorarea lui poate avea consecințe grave, chiar și pentru înotătorii experimentați” .

Salvamarii raportează zeci de intervenții într-o singură zi în sudul litoralului. Ei fac apel la responsabilitatea turiștilor: „Vă rugăm să fiți responsabili. Viața voastră și a celor dragi este mai importantă decât o baie în mare!”

La Eforie Nord, reporterii Antena 3 CNN au observat sute de turiști în apă, în ciuda steagului roșu arborat. Pe acest sector, șase persoane au fost salvate de la înec.

Cu peste 150.000 de turiști prezenți pe litoral, salvamarii se confruntă cu un număr fără precedent de intervenții. De la începutul sezonului, mai multe persoane și-au pierdut viața în ceea ce ar fi trebuit să fie vacanțe relaxante.

Steagurile au rolul de a informa turiștii asupra condițiilor din apă și a riscurilor existente. Ele pot avea diverse culori sau combinații de culori, precum verde, galben, roșu, albastru, violet, sau combinații între acestea.

Steag verde: risc scăzut – valuri line, înot sigur.

Steag galben: risc moderat – valuri și/sau curenți medii.

Steag roșu simplu: risc ridicat – valuri mari și curenți puternici, înotul nu este recomandat.

Două steaguri roșii: pericol extrem – accesul în apă este interzis publicului.

Steag roșu și galben: zonă supravegheată de salvamari pentru înot.

Steag negru și alb (patrat secționat în patru): interzis accesul cu plăci de surf și ambarcațiuni fără motor.

Steag galben cu bilă neagră: interdicție pentru plăci de surf și ambarcațiuni fără motor.

Steag violet: prezența unor viețuitoare marine periculoase.

Steag portocaliu cu banderolă de vânt: vânturi puternice, gonflabilele nu trebuie utilizate.

vânturi puternice, gonflabilele nu trebuie utilizate. Steag roșu și alb (împărțit în sferturi): semnal de evacuare de urgență.