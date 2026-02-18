Președintele Bulgariei a anunțat când vor fi organizate alegerile parlamentare

Președintele Bulgariei a anunțat organizarea unor alegeri anticipate pe 19 aprilie, decizie ce ar putea pune capăt impasului politic de ani de zile, fiind influențată de candidatura unui fost președinte popular. Această mișcare vine într-un moment de profundă instabilitate politică în țara balcanică.

Iliana Iotova, vicepreședinta Bulgariei, a declarat miercuri că va numi un guvern interimar, condus de actualul viceguvernator al Băncii Centrale, Andrey Gyurov, pentru a pregăti națiunea pentru cel de-al optulea scrutin din ultimii cinci ani.

„Prioritatea este stabilitatea și organizarea corectă a alegerilor”, a spus Iotova.

Fostul președinte Rumen Radev a anunțat că va candida

Toate privirile sunt acum îndreptate către Rumen Radev, fostul președinte care a demisionat în ianuarie 2026, după aproape un deceniu în funcție. Radev a anunțat că va candida, promițând să lupte împotriva „mafiei și oligarhiei”.

Sondajele recente indică faptul că Radev este favorit să câștige scrutinul din aprilie, pe fondul unei nemulțumiri generale față de establishmentul politic.

Criticat de adversari pentru poziții considerate pro-Kremlin, Radev a exprimat rezerve față de sancțiunile impuse Rusiei de Uniunea Europeană și de ajutorul militar acordat Ucrainei.

„Este timpul pentru o schimbare reală”, a declarat fostul general al forțelor aeriene, conform sursei citate mai sus.

Niciun guvern nu a rezistat mai mult de un an în Bulgaria, începând din 2021

Instabilitatea politică din Bulgaria a fost accentuată de faptul că niciun guvern nu a rezistat mai mult de un an din 2021. Dezinteresul alegătorilor față de alegeri frecvente părea să crească, dar sondajele din februarie 2026 arată o reînnoire a interesului public pe fondul crizei politice actuale.

Ultima criză, declanșată de proteste masive anticorupție – cele mai mari din ultimii zece ani – a dus la demisia fostului prim-ministru Rosen Zhelyazkov în decembrie 2025.

Cabinetul minoritar al lui Zhelyazkov a reușit să finalizeze negocierile Bulgariei pentru aderarea la moneda unică europeană, oferind țării un cuvânt de spus în politica monetară a zonei euro. Cu toate acestea, eșecurile repetate în consolidarea statului de drept și combaterea corupției endemice au dus la căderea guvernului său.

Alegerile din aprilie sunt văzute ca o oportunitate crucială pentru schimbare, iar mobilizarea alegătorilor pare să fie influențată de nemulțumirea față de corupție și stagnare politică.

„Bulgarii au nevoie de speranță și de lideri care să respecte promisiunile”, a spus un analist politic local.

