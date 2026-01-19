„Astăzi este ultima dată când mă adresez vouă în calitate de președinte”, a declarat Radev într-un discurs televizat, adăugând că își va depune oficial demisia marți.

Deși nu a confirmat clar candidatura sa în alegeri, care sunt așteptate să aibă loc în lunile următoare, tonul discursului său a sugerat puternic această posibilitate.

„Clasa politică de astăzi a trădat speranțele bulgarilor în compromisuri cu oligarhia”, a subliniat Radev. „Încrederea voastră mă obligă să protejez statalitatea, instituțiile și viitorul nostru”.

Bulgaria, membră a Uniunii Europene din 2007 și care a adoptat euro în ianuarie 2026, se confruntă cu o criză politică prelungită, marcată de proteste anticorupție care au început în 2020. Țara a organizat nu mai puțin de opt scrutine parlamentare în ultimii patru ani, potrivit POLITICO.

Speculațiile despre o posibilă candidatură a lui Radev au circulat de săptămâni întregi. Acesta a fost ales președinte în 2016 și reales în 2021, devenind o constantă pentru mulți bulgari într-un peisaj politic marcat de instabilitate.

Ultimul prim-ministru, Rosen Zhelyazkov, și-a dat demisia în decembrie 2025, după mai multe săptămâni de proteste anticorupție împotriva guvernului său, care a supraviețuit șase moțiuni de cenzură înainte de a ceda.

„Se află în fața noastră o luptă pentru viitorul patriei”, a declarat Radev. „Suntem pregătiți, putem și vom reuși”.

Radev a fost criticat pentru pozițiile sale considerate pro-Kremlin, precum și pentru scepticismul exprimat față de adoptarea euro sau sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, pe care l-a numit o „cauză pierdută”.

Potrivit lui Radev, vicepreședintele Iliyana Yotova, pe care a descris-o drept un „demn șef de stat”, va prelua funcția de președinte în mod corespunzător.

