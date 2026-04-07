Când intră alocațiile și indemnizațiile în aprilie 2026

Potrivit ANPIS, alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, aferente lunii martie, sunt plătite în această săptămână.

Concret:

pe 8 aprilie 2026 – banii intră în conturile bancare

până la 9 aprilie 2026 – sumele sunt livrate prin mandat poștal

Astfel, alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor ajunge la familii înainte de Paște.

În total, peste 1,9 miliarde de lei ajung la mai mult de 3,8 milioane de beneficiari, potrivit comunicatului de presă al ANPIS.

Sumele sunt împărțite astfel:

alocații de stat: peste 1,23 miliarde lei pentru 3,58 milioane de copii

indemnizații creștere copil: peste 608 milioane de lei

stimulent de inserție: aproape 58 milioane de lei

În 2026, valoarea alocațiilor pentru copiii nu a fost majorată. Astfel, copiii cu vârste între 2 ani și 18 luni primesc 292 de lei pe lună, iar cei sub 2 ani sau cu dizabilități primesc 719 lei/lună.

Când se plătesc bursele elevilor

Elevii vor primi bursele școlare pe 20 aprilie 2026, conform metodologiei în vigoare, potrivit Edupedu.

Plata se face pentru luna martie și nu va fi devansată înainte de Paște, chiar dacă alte venituri (precum salariile profesorilor) sunt plătite mai devreme, pe 8 aprilie.

Valorile burselor pentru elevi sunt:

bursa de merit: 450 de lei/lună

bursa socială: 300 de lei/lună

bursa tehnologică: 300 de lei/lună

bursa pentru mame minore: 700 de lei/lună

Pentru luna martie, elevii primesc bursele integral, deoarece nu au existat zile de vacanță care să reducă suma.

Conform regulilor, bursele se plătesc în fiecare lună, pe data de 20, pentru luna precedentă, iar dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, plata se face mai devreme.

